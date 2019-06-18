Isparta'da uyuşturucu operasyonu
- Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Pirimehmet Mahallesi'ne operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A, tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
ISPARTA (AA) -