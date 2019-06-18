Isparta'da uyuşturucu operasyonu

- Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Pirimehmet Mahallesi'ne operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A, tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.



ISPARTA (AA) -

