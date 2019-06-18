Isparta'dan Diyarbakır’a 'Biz Anadoluyuz' projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında iller arası öğrenci gezileri sürerken, ilimizden 40 öğrenci Diyarbakır’ı gezdi.Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve gençlerimize; "Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme", "Aile", "Dezavantajlı Gençler ve Sosyal İçerme", "Sağlık ve Çevre", "Kültür ve Sanat", Uluslararası Alanda Gençlik ve Kültürlerarası Diyalog", "Serbest Zamanların Değerlendirilmesi" ve "Gönüllülük ve Hareketlilik" gibi değerleri kazandırmak amacıyla, "Biz Anadoluyuz" projesi gerçekleştiriliyor.Bu amaçlar doğrultusunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Isparta Gençlik Merkezi Üyesi 40 gönüllümüz ve 4 öğretmenimiz, 14-17 Haziran 2019 tarihlerinde Diyarbakır’daydı. Öğrenci grubu proje kapsamında gençler gönüller yapmaya, gönüllülere dokunmaya çalıştılar. Proje çok sıcak bir havada gerçekleşmesine rağmen, gönüllülerimiz yüreklere dokunmanın neşesi ve huzuru ile ferahladılar.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, “İller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması, kardeşlik ve huzura katkı sağlaması ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilerimiz binlerce yıldır farklı medeniyetlere beşiklik eden, tarihi ve turistik mekânlarıyla göz dolduran Diyarbakır’ın tarihi ve turistik yerlerini gezerek geleceğe ışık tutacak kültürel değerleri yerinde gördüler. Çok güzel birlikteliklerin yaşandığı bu tür projelerin arkasındayız. Ben projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.