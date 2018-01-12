ISPARTA'DA MUHTEŞEM KÜTÜPHANE AÇILDI

Isparta’nın Senirkent ilçesindeki Dr.İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesinde yapımı tamamlanan Z-Kütüphane hizmete açıldı. Öncelikli olarak yatılı öğrencilerin faydalanması amaçlanan Z-Kütüphanenin, tüm öğrenci, öğretmen ve velilerin yanı sıra ilçe halkına da hizmet verilebileceği bildirildi.Son teknoloji çağında artık kütüphaneler de her geçen gün modernleşerek geliştiriliyor. Daha önceleri yalnızca kitap ve yazılı materyallerin bulunduğu kütüphaneler, artık dijital materyallerle donatılarak, gün geçtikçe çağa ayak uyduruyor. İçerisinde internet hizmeti olan, ‘e-kitap, z-kitap’ denilen dijital kitap içerikleri ile materyallerin bulunduğu ve kısa adı ‘Z - Kütüphane’ olan ‘Zenginleştirilmiş Kütüphaneler’, artık öğrenciye dilediği zaman destek sağlama imkanı tanıyor.Isparta’da daha önce kent merkezi ve ilçelerdeki birçok okulda yapılan Z-Kütüphanelerin sonuncusu Senirkent ilçesindeki Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesinde hizmete girdi. Okulda, geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan Z-Kütüphane açılışını Senirkent Kaymakamı Eşref Akça ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç birlikte yaptılar.Z-Kütüphanenin okulda yatılı kalan öğrenciler başta olmak üzere açıldığını belirten Senirkent Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Beyaz, kütüphanenin tüm öğretmen, öğrenci ve velilere de hizmet verebilecek durumda olduğunu ifade etti.Açılışı yapılan kütüphanenin ilçe adına önemli bir kazanım olduğuna dikkati çeken Ahmet Beyaz, Z-Kütüphanenin önümüzdeki süreçte ilçe sakinlerinin hizmetine de açılabileceğini kaydetti.