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YASAKLANMIŞTI VE ISPARTA BELEDİYESİ İLE PROTOKOL İMZALADILAR!

Isparta Market zinciri reklam broşürleri için 96 bin TL ödeyecek

YASAKLANMIŞTI VE ISPARTA BELEDİYESİ İLE PROTOKOL İMZALADILAR!
ISPARTA
G.Tarihi: 12.01.2018 01:05
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böcüzade
Isparta Market zinciri reklam broşürleri için 96 bin TL ödeyecek
Belediyenin izinsiz reklam broşürü dağıtımlarına bin ile 5 bin TL arasında ceza kesileceğini duyurmasının ardından bir zincir market firması gelir müdürlüğü ile masaya oturarak dağıtacağı reklam broşürleri için aylık 8 bin TL ödeme yapma noktasında sözleşme imzaladı. Yapılan protokol ile zincir market firması Belediye gelir müdürlüğüne yıllık 96 bin TL ödeyecek.
tsperta Belediye Meclisinin firmaların reklam broşürleri ile ilgili aldığı karar uygulanmaya başlandı. Ekim ayında belediye meclisi tarafından alınan karar sonrasında "Son günlerde yoğunluk kazanan sokakta ilan ve reklam dağıtımı konusunda halkımızı bilgilendirme gereği doğmuştur.
Sokakta ilan ve reklam dağıtacak olan ilgili firmalar; 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 15.Maddesinde yer alan İlan ve Reklam Vergisini Ödemekle mükelleftir, Broşürler dağıtılmadan önce Zabıta Müdürlüğünden onay alınacak bu onaydan sonra ise Belediye Mali Hizmetler Müdürlügü'nden her bir broşür başına meclisimizce belirlenen cüzi miktardaki ücret ödendikten sonra mûhürlenecektir Sokakta ancak belediyemiz tarafından mühürlenen broşürler dağıtılabilir Belediyeden onaylanmadan dağıtılan broşürlerle ilgili yasal işlem yapılacak ve para cezası kesilecektir. Kontrolsüzce dağıtılan broşürlerin içeriğinin takip edilmesi ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik aldı-ğımız tedbiri halkımızın mağdur olmaması adına kamuoyuna duyururuz" açıklaması yapıtmıştı. Sokaklarda ve evlere dağıtılan reklam broşürleri ile ilgili izin almayan firmalara bin ile 5 Bin TL arasından ceza kesilecek. Karar sonrası Isparta'da çok sayıda şubesi bulunan bir market zinciri belediye gelir müdürlüğü ile masaya oturdu. Dağıtacağı reklam broşürleri için aylık 8 bin TL ödeme taahhüdünde bulunarak protokol imzaladı. Ocak ayı için ilk ödemesini yaptığı belirtilen market zinciri bir yıl boyunca İsparta Belediyesine 96 bin TL ödeyecek. Düzenli olarak reklam broşürü dağıtan firmaların aynı şekilde tsparta Belediyesine başvuru yapması gerekiyor. Vatandaşların üzerinde belediye mührü olmadan dağıtılan reklam broşürlerini belediyeye bildirmesi isteniyor.

Kaynak:Gülses
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YASAKLANMIŞTI VE ISPARTA BELEDİYESİ İLE PROTOKOL İMZALADILAR!
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