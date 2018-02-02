Isparta’da karne hediyesi olarak taktir belgesi veya spor müsabakalarında elde ettiği madalyaları getirenlere Davraz Kayak Merkezi gezisi düzenleyeceğini taahhüt eden Mahalle Muhtarı, söz verdiği gibi 40 öğrenciyi kayak yapmaya götürdü.Isparta’da somestre tatili öncesi karnesinde taktir getiren veya spor müsabakalarında madalya elde ederek başarı gösteren mahallesinde ikamet eden öğrencileri ödüllendirmek için kampanya başlatan muhtar sözünü tuttu.Yaklaşık bir hafta boyunca kendisine karne veya madalya ile 44 öğrencinin müracaat ettiği Isparta Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, Gençlik Hizmetleri ve Spor (GHS) İl Müdürlüğü’nün de katkılarıyla 40 öğrenciyi Davraz Kayak Merkezi gezisine götürdü. 12 ilkokul, 29 ortaokul ve 3 lise olmak üzere 44 öğrencinin müracaat ettiği Zafer Mahalle Muhtarlığı’nda 2 ayrı grup oluşturularak, 20’şer kişilik gruplarda yer alan öğrenciler Davraz Kayak Merkezi gezisine katıldı.“Amacımız eğitime teşvik ve başarılı sporcularımızı ödüllendirmek” diyerek yola çıktıklarını belirterek, 8 bin nüfuslu mahallesinde çok sayıda öğrencinin bulunduğunu aktaran Muhtar Recep Gürdal, “Söz verdiğimiz gezimizi bu hafta içerisinde gerçekleştirdik. Mahallemizde ikamet eden ve bize müracaat eden başarılı öğrencilerimizi 2 grup halinde, söz verdiğimiz gibi Davraz Kayak Merkezi’ne götürerek ödüllendirdik. Yaklaşık 44 öğrencimiz bize müracaatta bulunmuştu. Bunlardan 4’ü farklı mazeretleri nedeniyle geziye katılamayacaklarını bildirdiler. Biz de öğrencilerin kalabalık olmaması için geziyi 2 grup şeklinde yapmayı kararlaştırdık. Ailelerinden gerekli izinler alındıktan sonra 20’şer kişilik gruplar halinde geçtiğimiz Salı ve Çarşamba günleri gezimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, hocalar eşliğinde kızak ve kayak yaptılar, güvenli bir şekilde gönüllerince eğlendiler. Ben tekrar, başarılı öğrencilerimiz ve ailelerini tebrik ediyorum” dedi.Yaptığı kampanyada kendisine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ulaşım ve rehberlik desteği sağlandığını kaydeden Muhtar Recep Gürdal, “Bizim bu gezileri yapmamıza destek olan başta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek olmak üzere, Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Yolcu, Milli Kayakçı ve Antrenörümüz Semih Başyiğit ile Gençlik Liderimiz Fatma Kocaer’e teşekkür ediyorum” dedi.Muhtar olmasının yanı sıra bir eğitim gönüllüsü olduğunu vurgulayan Gürdal, öğrencilerin başarısına yönelik etkinlikler yapmaya devam edeceğini belirtti.ISPARTA (İHA)