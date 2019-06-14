MİTRAL KAPAK DEĞİŞİMİ YAPILMADAN MİTRAL YETMEZLİK TEDAVİSİ YAPILDI

Isparta Şehir Hastanesi haber bülteni57 yaşındaki Ramazan ÇÖLLÜ nefes darlığı, çarpıntı ve eforla gelen göğüste ağrı şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Kardiyoloji hekimlerimiz tarafından yapılan koroner anjiografi ve ekokardiyografi sonucunda hastada 3 damar koroner arter hastalığı ve iskemik mitral kapak yetmezliği saptandı.Prof. Dr. Şenol GÜLMEN koordinatörlüğünde, Op. Dr. Murat YILDIRIM ve hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından operasyona alınan hastada üçlü koroner by-pass ve eş zamanlı mitral kapak tamiri yapıldı.Mitral kapak değişimi yapılmadan kapak koruyucu tamir yöntemleri ile mitral yetmezlik tedavisinin yapılmış olması hastalara daha uzun yaşam süresi sağlamaktadır.3 gün yoğun bakımda, 5 gün de serviste takip edilen hasta sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.