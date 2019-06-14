Minikler Ferdi Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası 81 ilden 307 sporcunun katılımıyla ilimiz Işıkkent Spor Salonunda sona erdi.Türkiye Masa Tenisi Federasyonu faaliyet programında yer alan Minikler Ferdi Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası ilimiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Işıkkent Spor Salonunda 2 gün süren ve 307 sporcunun katıldığı şampiyona 13 Haziran Perşembe günü final heyecanıyla sona erdi.2008-9 kategorisinde Kızlarda Ankara Şh. Hakan Kabil Spor´dan Büşra Demir, erkeklerde Hatay ASP Spor´dan Mustafa Nebhan Türkiye Şampiyonu oldular.2010 ve üstü kategorisinde ise Kızlarda Çorum Gençlik Spor´dan Zümra Sırıklı, erkeklerde ise ilimiz ISPARTES Kulübünden Görkem Öcal ilk sırayı alarak Türkiye Şampiyonu oldular.İlimiz sporcularından Ahmet Şahan 2010 ve üstü kategorisi erkeklerde Türkiye 7.si oldu.Dereceye giren sporculara ödülleri, madalya ve katılım belgeleri ödül töreniyle takdim edildi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Türkiye Şampiyonası organizasyonunun sorumsuz ve başarılı bir şekilde tamamlandığını söyleyerek, dereceye giren tüm sporcuları tebrik etti.