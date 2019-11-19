Meraların kamu orta malı kütüğüne kaydedilmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri istişare toplantısı düzenlendi.İlimiz genelinde meraların tescili sırasında yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve İl genelinde tescil işlemlerinde birlikteliğin sağlanması amacıyla, Isparta Öğretmenevi toplantı salonunda Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Murat Dolunay, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcıları Uğur Turgut, Eyup ADIGÜZEL, Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Mehmet Kamil Tiryaki, İl Kadastro Müdürü Erhan Uçakçıoğlu, İl ve İlçe Tapu Müdürleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlerinin katılımlarıyla "İlimiz Meralarının Kamu Orta Malı Kütüğüne Kaydedilmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu istişare toplantısı düzenlenmiştir.Toplantıda açılış konuşmalarını yapan Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Murat Dolunay, çayır ve meraların hayvancılık açısından önemine, ilimizdeki mera varlığına ve mera tescilinin önemine vurgu yapmıştır.Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, konuşmalarında kurumlar arası iletişimin önemine, mera tescil işlemlerinde kurumlar arası iletişim ve birliktelik ile mera tescillerinin daha hızlı bir şekilde ve aksaklığa mahal vermeden yapılacağını belirtmiştir. Konuşmasını toplantıyı organize edenlere ve katılımcılara teşekkür ederek sonlandırmıştır.Daha sonra Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şubesi Müdürü Mehmet Kamil Tiryaki yem bitkileri ekilişleri ve çayır- mera alanlarının hayvancılık açısından önemi, karşılaşılan sorunlar, 4342 sayılı Mera Kanunu ve Kanun içerisindeki tespit, tahdit ve tescil işlemlerinin uygulamaları, Türkiye'deki mera alanlarındaki yıllar itibari ile değişimi ve İlimizdeki çayır mera alanları, ilimizdeki meraların tespit, tahdit ve tescil aşamalarındaki son durumları ve İlimizde gerçekleştirilen ve devam eden mera ıslah ve amenajman projelerini içeren bir sunum yapmıştır.Ardından toplantı Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü personellerinin Meraların Kamu Orta Malı Kütüğüne Kaydı ve Karşılaşılan Sorunları, Mera Yönetim Birliklerinin Kuruluş, Çalışma Usül ve Esasları, ve İşgaller ve 3091 Sayılı Kanun ile ilgili sunumlarıyla devam etmiştir.Yapılan sunumların ardından meralarının kamu orta malı kütüğüne kaydedilmesinde karşılaşılan sorunlar, 3091 sayılı kanun ve çözüm önerileri karşılıklı görüş alışverişinde bulunulup, dilek ve temennilerin ardından İl Müdür Yardımcısı Uğur Turgut'un kapanış konuşmasıyla toplantı sona ermiştir.