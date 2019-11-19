Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Yaygın Kültür Eğitim Faaliyetleri kapsamında Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatlarımızı tanıtmak ve yaşatmak, aslına uygun olarak öğretip, yeni elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla Müdürlüğümüz bünyesinde 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarından “Tezhip”, “Minyatür” ve “Ebru” kursları açılmıştır. Bu kurslara daha sonra Davul Derisinden Aksesuar Yapımı ve Keçe kursları da eklenmiştir.Tezhip sanatı, Arapça “zeheb” (altınlamak) manâsına gelir. Altın ve toprak boyalarla kâğıt üzerine yapılan bu zarif sanat, Türklerin İslamiyeti kabulü ile gelişim göstermiş, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’i en güzel şekilde süslemek amacıyla ise Türk sanatkârlarının elinde muhteşem eserler verilerek günümüze kadar ulaşmıştır. Doğada bulunan bitki ve geometrik şekillerin stilize edilerek yorumlanması ilkesine dayanan tezhip sanatı; günümüzde hat levhalarının etrafını süslemede, dini ve sivil mimari eserleri tezyinlemek (süslemek) amacıyla kullanılmaktadır.Minyatür sanatı; Fransızca “miniatüre” yani küçük anlamına gelmekte olup tasvir sanatıdır. Kökeni Orta Asya’ya kadar uzanan, ilk örneklerine Uygur bezeklik duvarlarında rastlanılan bu sanat alanı, kitaplarda konu anlatımı, tarihi belge niteliği taşıması ve açıklayıcı özelliklerinden dolayı özellikle edebi ve ilmi kitaplarda yer bulmuştur. Doğada bulunan canlıların ışık, gölge ve perspektif kullanılmadan yapılan tasvirleri esasına dayanır.Ebru sanatı, Farsça “ab-ru” kelimesinden gelip suyun yüzü demektir. İlk örneklerine 9.yy da rastlanan bu sanat, kitre ile hazırlanan su üzerinde toprak boyalarla yapılan kâğıt süsleme sanatımızdır.Gerek deri gerekse keçe sanatları da Orta Asya’dan günümüze kadar elmiş Türk Sanatlarındadır. Günümüzde her iki malzemeden de giyim, aksesuar, dekorasyon, hediyelik eşya vb. ürünler yapılmakta ve kullanılmaktadır.Geleneksel süsleme sanatlarımız, günümüzde seramik, kumaş, deri, ahşap gibi malzemeler üzerine uygulanarak oldukça zengin uygulama alanı bulmuştur.Tezhip, Minyatür ve Ebru sanatlarında 65, Deri ve Keçede sanatlarında ise 125 eser olmak üzere değişik meslek ve yaş gruplarından toplam 90 kursiyer 2019 yılı başından itibaren kurslara başlamıştır. Kurs sonucunda kursiyerlerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı sertifikalarını almaya hak kazanmışlardır.Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü “Bir Milletin Sanatı O Milletin Kimliği Niteliğindedir” düşüncesiyle yediden yetmişe geleneksel sanatlara gönül verenleri bir çatı altında buluşturmayı hedef almış ve 2013 yılından beri bu hedefini adım adım gerçekleştirmiştir. Sanatseverlerin göstermiş oldukları yoğun ilgi bizleri oldukça mutlu etmiştir. En küçük 13 ve en büyük 64 yaş grubu arasında değişen, farklı meslek gruplarında hizmet vermiş ve hâlâ vermekte olan sanat gönüllülerini tekrar kutlar, başarılarının devamlarını dileriz.Görsel ve yazılı basın yoluyla duyurulmasına müsaadelerinizi arz ederim.ISPARTA VALİLİĞİ(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)