KAHRAMANMARAŞLI KAZIM USTADAN 10 NUMARA EFSANE DÜRÜM LEZZETİ
Isparta'da nefis Adana dürüm ve mangalda pişmiş ciğer,tavuk şiş yiyebileceğiniz bir yer arıyorsanız işte size on numara durak. Efsane lezzetleri ile Kahramanmaraş Dürüm Evi...
''Ben daha önce hiç dürüm yememişim'' ,''Yok böyle bir lezzet'' dedirten yöresel baharatlarlın yeraldığı bu dürümü yiyen tekrar tekrar buraya uğruyor yada yakın bir mesafede ise sipariş verebiliyor.Hakimi doktoru memuru öğretmeninden öğrencisine askerine kadar herkes Isparta'da bu lezzete adeta doyamıyor!
Kahramanmaraşlı Kazım Usta ''Isparta'ya doğunun geleneksel,yöresel lezzetlerini getirdik,yediğinizden keyif alın ki doyduğunuzu anlayasınız.'' mesajıyla herkesi Kahramanmaraş Dürüm Evi'ne davet ediyor.
Katkısız organik baharatlarla hazırlanan ve mangal ateşinde pişen etleri Kazım Usta, büyük bir özenle ve el emeğiyle dürümlüyor. Mangalda pişen Adana ,ciğer ve tavuk şişleri Kazım Usta isteyen vatandaşlara salata ile birlikte tabakta da servis ediyor.
Kahramanmaraş Dürüm Evi
ADRES:Pirimehmet mahallesi 1737 sokak NO:7/B ( Mercan Otel Karşısı )
Alo Paket: 0530 468 09 05 - 0534 080 61 24