KAHRAMANMARAŞLI KAZIM USTADAN 10 NUMARA EFSANE DÜRÜM LEZZETİ

Kahramanmaraş Dürüm Evi

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Isparta'da nefis Adana dürüm ve mangalda pişmiş ciğer,tavuk şiş yiyebileceğiniz bir yer arıyorsanız işte size on numara durak. Efsane lezzetleri ilededirten yöresel baharatlarlın yeraldığı bu dürümü yiyen tekrar tekrar buraya uğruyor yada yakın bir mesafede ise sipariş verebiliyor.Hakimi doktoru memuru öğretmeninden öğrencisine askerine kadar herkes Isparta'da bu lezzete adeta doyamıyor!Kahramanmaraşlı Kazım Usta ''Isparta'ya doğunun geleneksel,yöresel lezzetlerini getirdik,yediğinizden keyif alın ki doyduğunuzu anlayasınız.'' mesajıyla herkesi Kahramanmaraş Dürüm Evi'ne davet ediyor.Katkısız organik baharatlarla hazırlanan ve mangal ateşinde pişen etleri Kazım Usta, büyük bir özenle ve el emeğiyle dürümlüyor. Mangalda pişen Adana ,ciğer ve tavuk şişleri Kazım Usta isteyen vatandaşlara salata ile birlikte tabakta da servis ediyor.