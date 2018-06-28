Isparta'da 'lavanta kokulu köy’ kırsal turizmle gelişiyor

Isparta'da 'lavanta kokulu köy’ kırsal turizmle gelişiyor
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları

  - Gül diyarındaki 'lavanta kokulu köy’ kırsal turizmle gelişiyor 
  - Her şey köylüye dağıtılan birkaç lavanta demetiyle başladı 
  - Bir köy, lavanta bahçeleriyle kalkınıyor 
 
- Isparta’da ‘lavanta kokulu köy’ olarak kırsal turizmde bir anda patlama etkisi yapan Keçiborlu ilçesindeki Kuyucak köyü, kazandığı potansiyelin etkisiyle gün geçtikçe gelişiyor. Mor ve yeşille kaplı köye gelen turistler, bu yıl daha iyi imkanlar bulduğunu söylerken, yöre halkı kırsal turizm için de her geçen gün ciddi ve farklı yatırımlar yapmaya devam ediyor. 
  Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65’ini, Türkiye’nin lavanta üretiminin de yüzde 80’lik bölümü karşılayan Isparta’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle lavanta sezonu erken başladı. 
  Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde 1970’li yıllardan itibaren dikimine başlanılan lavanta, son yıllarda sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardan sonra Kuyucak köyü ile ün kazanarak gıda, kozmetik ve süs olmaktan çıkıp kırsal turizme de hızlı şekilde giriş yaptı. Fotoğraf tutkunlarının çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşmalarının ardından dikkatleri üzerinde toplayarak ünlenen ve ‘lavanta kokulu köy’ projesiyle unvan kazanan Kuyucak, marka olma yolunda ilerliyor. 
  Kırsal turizm konusunda geçtiğimiz yıl sezonda 80 binin üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırladığı belirtilen Kuyucak, meraklılarına gün geçtikte farklı imkanlar sunmaya devam ederken, yöre halkı gün geçtikte köyde ciddi yatırımlarla farklı tesisler oluşturuyor. 
   
  Her şey dağıtılan birkaç lavanta demetiyle başladı 
  Isparta Ticaret Borsası (ITB) Meclis Başkanı Mehmet Ali Doğan, lavantanın, şimdilerde ‘lavanta kokulu köy’ olarak ünlendirdiği Kuyucak’a geliş sürecini anlatarak dağıtılan birkaç demet lavantanın bu hale dönüştüğünü söyledi. 
  İHA muhabirine açıklamalarda bulunan ITB Meclis Başkanı Doğan, "Bu lavantalar 1972 yılında, Zeki Konur isminde Keçiborlulu bir ağabeyimizin, köylülere dağıttığı birkaç demet lavanta ile meydana gelmiş. Köylülere dağıtılan bu lavantalar ekilerek, yavaş yavaş çoğalmaya başlamış" dedi. 
  Lavantanın o yıllarda az miktarda olduğunu ancak, uzun yıllar yatırım gerektiren bir bitki olduğuna değinen Doğan, "Bu, uzun yıllıklı bir bitki. Ben yaklaşık 3 yıl öncesine kadar lavantanın sadece tüccarlığını yapıyordum. Lavanta yağı çıkararak, kurusunu satarak ticaret yapıyorduk. 2015’e kadar burada lavantanın turizmle tanışıklığı yoktu. Ben 30 yıllık lavanta tüccarlığı yapmama rağmen bu kadar tanıtım yapamadık" diye konuştu. 
   
  "Bir anda patladı" 
  Yaklaşık 3 yıl önce sosyal medya üzerinden yapılan tanıtımın kırsal turizm konusunda bir patlama oluşturduğunu vurgulayan Doğan, "Geçen yıla kadar lavanta turizmi konusunda bir durum yoktu. Ama sosyal medyada, görsel basında ve diğer yerlerde tanıtım ve reklam çalışmaları başlayınca burada bir anda turizm patlaması yaşandı. Böyle olunca yaklaşık 100-150 bin civarında turist geldiğini duyuyoruz" şeklinde konuştu. 
  Turizm patlamasına hazırlıksız yakalandıklarını belirten Doğan, "Kuyucak, bu olaya hazırlıksız yakalandı. İnsanların oturup, çay kahve içebileceği, yemek yiyebileceği, burada dinlenebileceği kayda değer çok fazla bir yer yoktu. Ama bu yıl vatandaşlarımız ufak tefek de olsa farklı bir şeyler yapmaya başladı. Ben, kendim geçen yıl burada, bahçede lavanta ve gül ürünleri adına bir showroom açmıştım. Bu yıl da lavanta kokulu güzel bir kafe yaptık. Köy ortamında, hijyenik, temiz, gelip gidenlerin memnun ayrıldığı bir yer yaptık. Biz bundan sonra bir slogan benimsedik, o da ‘şikayetlerinizi bize, memnuniyetlerinizi de dostlarınıza söyleyin’ şeklinde. Bu şekilde devam ediyor, inşallah iyi olur. Konaklama konusunda henüz az da olsa arkadaşlarımız bir şeyler yapmaya çalışıyor, oralara gelenlerin de memnun ayrıldıklarını duyuyoruz. İnşallah köyümüze, memleketimize daha güzel şeyler yapılır" dedi. 
   
  "Herkesi bekliyoruz" 
  Son olarak ‘lavanta kokulu köy’ olarak anılan Kuyucak’ı görme fırsatı bulamayan veya daha iyi imkanlarla gelmek isteyenlere bir davette bulunan Doğan, "Buraya yurt içi ve yurt dışından, kırsal turizme herkesin gelmesini bekliyoruz. Lavanta kokulu köyümüzde yatıp kalkıp, yiyip içip, güzel zaman geçirmelerini istiyoruz" diye konuştu 
 
  "Bu yıl imkanlar daha iyi ve daha fazla zaman geçirebildik" 
  Geçtiğimiz yıl ‘lavanta kokulu köy’ unvanını duyduktan sonra köye geldiğini, bu yıl geçen yıla oranla yeni tesis ve çalışmalar yapılmasından memnun kaldığını ifade eden Nazlı Özel Doğan, "Geçen yıl burada lavanta tarlalarına gelmiştik, çok beğenmiştik. Köyün girişinde, kadın girişimcilerin kendilerinin yaptığı stantlar vardı, onları görmüştük. O zaman birkaç tane de teras gibi bir yer vardı ama şimdi bayağı gelişmiş. Bu yılki geldiğimiz zaman geçen seneki zamana göre bayağı farklı bir zaman ama şimdi tarlalar daha mor bir şekilde görünüyor. Bu yıl yemek olsun, diğer olanaklar olsun bayağı fazlalaşmış. Bu yıl geçen seneye göre daha fazla vakit geçirebildik. Geçen sene kendi imkanlarımla gelmiştim, bu yıl turla geldik. Güzel, eğlenceli ve herkesin görmesi gereken bir yer. Herkes, zamanında gelip, görsün, her yer mor ve lavantalarla dolu. Sadece turizm amaçlı değil, köy yerlerinde yaşayan insanların da gelip, görmeleri gereken bir yer diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 
 
AW430623_01AW430623_02AW430623_03AW430623_04AW430623_05AW430623_06AW430623_07AW430623_08AW430623_09AW430623_10AW430623_11AW430623_12AW430623_13AW430623_14AW430623_15AW430623_16AW430623_17AW430623_18AW430623_19


İHA                      
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA BU AVM'DE FİYATLAR İNDİ
Eğirdir Arıtma Tesisi Tadilatı Tamamlandı
Isparta'da 'lavanta kokulu köy’ kırsal turizmle gelişiyor
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
SSK emeklisine en az bin 683 TL
Resmen açıklandı! Artık ücret alınmayacak
Isparta’da trafik kazası: 3 yaralı
Bakanlık duyurdu! Bin 500 daimi işçi alınacak
En düşük emekli zammı ne kadar olacak?
Yeni evlenenlerin kabusu oldu!
Bakan açıkladı! Artık tamamını devlet ödeyecek
TED KOLEJİ İLE ÇOCUKLARINIZ KOLAYCA İNGİLİZCE ÖĞRENSİN!
Isparta Valisi Günaydın’dan köylere güneş enerjili 'Ucuz su' müjdesi
ISPARTA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN; BASIN BİLDİRİSİ
Isparta Gül İki Sanayi Sitesinin mimari projesi tamamlandı
Oy pusulasındaki ‘domuz’ serzenişine belediye başkanından cevap
Isparta’da iş makinesinin ezdiği kadın hayatını kaybetti
AK Parti Isparta İl Başkanı Zabun’dan ‘24 Haziran Seçimleri’ değerlendirmesi
MHP’li Başkan Günaydın’dan AK Parti’ye tebrik ziyareti
22 yeni proje BAKA ile hayata geçiriliyor
Isparta'da seçim sonuçlarını düğün yapar gibi kutladılar
Isparta’da oy kullanmaya giden 18 kişi sandık başında yakalandı
İşte Isparta’nın 27.Dönem Milletvekilleri
Yeni dönemin hazırlıkları başladı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Bakan açıkladı! Artık tamamını devlet ödeyecekBakan açıkladı! Artık tamamını devlet ödeyecek26 Haziran 2018
Bakanlık duyurdu! Bin 500 daimi işçi alınacakBakanlık duyurdu! Bin 500 daimi işçi alınacak27 Haziran 2018
Isparta'da travesti fuhşuna polis baskını Isparta'da travesti fuhşuna polis baskını 21 Haziran 2018
Isparta’da iş makinesinin ezdiği kadın hayatını kaybetti Isparta’da iş makinesinin ezdiği kadın hayatını kaybetti 26 Haziran 2018
Isparta’da oy kullanırken fotoğrafını çeken 6 kişi yakalandı Isparta’da oy kullanırken fotoğrafını çeken 6 kişi yakalandı 25 Haziran 2018
Isparta Gül İki Sanayi Sitesinin mimari projesi tamamlandıIsparta Gül İki Sanayi Sitesinin mimari projesi tamamlandı26 Haziran 2018
Traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 22 Haziran 2018
Resmen açıklandı! Artık ücret alınmayacakResmen açıklandı! Artık ücret alınmayacak28 Haziran 2018
ISPARTA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN; BASIN BİLDİRİSİISPARTA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN; BASIN BİLDİRİSİ26 Haziran 2018
İşte Isparta’nın 27.Dönem Milletvekilleri İşte Isparta’nın 27.Dönem Milletvekilleri 25 Haziran 2018
İkinci bayram ikramiyesinin detayları belli olduİkinci bayram ikramiyesinin detayları belli oldu22 Haziran 2018
Isparta'da girişimcilere SDÜ'den büyük müjde!Isparta'da girişimcilere SDÜ'den büyük müjde!23 Haziran 2018
Isparta’da trafik kazası: 3 yaralı Isparta’da trafik kazası: 3 yaralı 27 Haziran 2018
Isparta’da oy kullanmaya giden 18 kişi sandık başında yakalandı Isparta’da oy kullanmaya giden 18 kişi sandık başında yakalandı25 Haziran 2018
Eğirdir Dağ Komando Okulu’nda Türkiye ve 5 farklı ülke subayları bröve taktıEğirdir Dağ Komando Okulu’nda Türkiye ve 5 farklı ülke subayları bröve taktı22 Haziran 2018
En düşük emekli zammı ne kadar olacak?En düşük emekli zammı ne kadar olacak?27 Haziran 2018
Eğirdir Gölü'nde 78 ton kerevitin yarısı canlı kurtarıldı Eğirdir Gölü'nde 78 ton kerevitin yarısı canlı kurtarıldı 23 Haziran 2018
Oy pusulasındaki ‘domuz’ serzenişine belediye başkanından cevap Oy pusulasındaki ‘domuz’ serzenişine belediye başkanından cevap 26 Haziran 2018
Isparta Atatürk Parkı belediye işletmeciliğinde hizmete açıldıIsparta Atatürk Parkı belediye işletmeciliğinde hizmete açıldı22 Haziran 2018
Patates ve soğandaki ateş sönüyorPatates ve soğandaki ateş sönüyor27 Haziran 2018