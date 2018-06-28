Isparta’da planlı elektrik kesintisi

2 Temmuz 2018 Pazartesi günü, 08.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-200/A

(Toptancılar yanı direk) ve TR-221 (Yudum Koop. Altı) trafolarında Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez

AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 2 Temmuz 2018 tarihinde, saat 08.00-18.00 arasında, on

saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Fatih

Mahallesinde bulunan Toptancılar Sitesi (Iyaş arkası), 201 ve 156 Caddeleri, 4547, 4526, 4505, 4520,

4522, 4526, 4553, 4549, 4545, 4532, 4543, 4536, 4541, 4539, 4538, 4542, 4540 ve 4555 Sokaklarında

bulunan aboneler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek

takvimde gerçekleştirilecek.