Isparta’da planlı elektrik kesintisi
2 Temmuz 2018 Pazartesi günü, 08.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-200/A
(Toptancılar yanı direk) ve TR-221 (Yudum Koop. Altı) trafolarında Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez
AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 2 Temmuz 2018 tarihinde, saat 08.00-18.00 arasında, on
saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Fatih
Mahallesinde bulunan Toptancılar Sitesi (Iyaş arkası), 201 ve 156 Caddeleri, 4547, 4526, 4505, 4520,
4522, 4526, 4553, 4549, 4545, 4532, 4543, 4536, 4541, 4539, 4538, 4542, 4540 ve 4555 Sokaklarında
bulunan aboneler etkilenecektir.
Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek
takvimde gerçekleştirilecek.
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
2 Temmuz 2018 Pazartesi günü, 09.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Sav Kasabası TR-3 (Okul altı)
trafosu AG kol çıkışlarında, Evren Mühendislik tarafından yapılacak olan yatırım çalışmaları nedeniyle, 2 Temmuz
2018 tarihinde, saat 09.00-18.00 arasında, dokuz saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu
çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Sav Kasabasının Aşağı ve Fatih Mahallelerinin bazı
kısımlarında bulunan aboneler etkilenecektir.
Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek
takvimde gerçekleştirilecek.
Kamuoyuna duyurulur.