KORONER BY-PASS AMELİYATI

79 yaşında kalp krizi ile hastanemize başvuran Yaşar KILINÇ kardiyoloji ekibi tarafından müdahale edildi ve koroner anjiyografisi yapıldı.Cerrahi kararı alınan hasta Prof. Dr. Şenol GÜLMEN koordinatörlüğünde, Uz. Dr. Ahmet Rıfkı ÇORA ve hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından Koroner By-Pass ameliyatına alındı.Ameliyat sonrası yoğun bakım ve servis takiplerinde komplikasyon gelişmeyen hasta birinci haftasında taburcu edildi.Hasta ve ailesi Kalp ve Damar Cerrahisi ekibimiz başta olmak üzere tüm hastanemize teşekkür etti.