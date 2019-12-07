ISUBÜ KışFest Gerçekleştirildi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen Kışfest, dün saat: 19.00'da Işıkkent Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.Konser açılışı Doğukan Alsay'ın interaktif şovu ile başladı. Ardından sahneye SesVerSus Grubu çıkıp A CAPELLA şovu eşliğinde şarkılar söyleyerek öğrencileri coşturdu.Sanatçılar sahneden ayrılmadan önce ISUBÜ Rektörü Prof.Dr. İbrahim DİLER tarafından SesVerSus Grubuna çiçek ve hediye verdi. DİLER; "SesVerSus Grubu ve Doğukan bey bu soğuk kış günlerinde söyledikleri şarkılar ile içimizi ısıttılar, çok teşekkür ederim." dedi.Son olarak Eda Baba'nın sahne almasıyla öğrenciler eğlencede zirveye ulaştı.Öğrenciler tüm şarkılara eşlik ettiler, konser yaklaşık 4 saat sürdü.Konser arasında Genel Sekreter Sefer Kutlu ve Özel Kalem Müdürü Ahmet AYDIN tarafından Doğukan ALSAY'a çiçek ve hediye takdim ettiler.Konserden sonra After Parti başladı ve öğrenciler halaylar çekerek adeta eğlenceye doydular.