Rektör Prof. Dr. Diler, Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Huzurevini ziyaret etti.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve beraberindeki heyet Isparta Huzurevi’nde kalan yaşlıların tek tek ellerini öpüp, onlarla sohbet ettiler.ISUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yıldız Bolat, Genel Sekreter Sefer Kutlu, Aksu MYO Müdürü Seval Bahadır Koca, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Aygün Işık Yıldız, ISUBÜ PAGUK üyesi öğrenciler, ikramında bulundukları yaşlılara hediyeler de vererek gönüllerini aldılar.Huzurevi Müdürü Alperen Sözen, ISUBÜ heyetine huzurevi ve sakinleri ile ilgili bilgiler verdikten sonra ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve beraberindeki heyete, ziyaretlerinden ve hediyelerinden dolayı yaşlılar adına teşekkür etti.Rektör Prof. Dr. Diler, “Biz, Rektör, hoca, öğrenci olarak değil sizlerin evladınız olarak buradayız. Sizlerin dualarınıza her zaman ihtiyacımız var. Bizler gençlerimizin yaşlılarımıza karşı saygı, sevgi ve hürmetle yaklaşmaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Öğrencelerimizle hocalarımızla birlikte sizlerin zaman zaman ziyaret edip hayır dualarınızı alacağız. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım” dedi.ISUBÜ tarafından hazırlatılan pasta kesilerek Huzurevi Sakinlerine ikram edildi ve fotoğraf çekimi yapıldıktan sonra ziyaret sona erdi.