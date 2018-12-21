Sarem Basın Bülteni

SAREM’DE

“KEREVİT YEM ÇALIŞTAYI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜBİTAK (3001-Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı) tarafından desteklenen ve Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (SAREM) teknik personellerinden Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Kamile Gonca EROL tarafından yürütülen ve aynı zamanda Doktora Tezini de kapsayan "Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus)'nun Ontogenik Gelişimine Bağlı Yem Formülasyonu" başlıklı proje kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM)’nde "Kerevit Yem Çalıştayı", 19 Aralık 2018 Çarşamba Günü saat: 13.30'da gerçekleştirilmiştir.Su Ürün. Yük. Mühendisi Kamile Gonca Erol yürütücülüğünde gerçekleştirilen TÜBİTAK Projesinin çalıştay etkinliğine, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Kubilay ve Öğretim Üyeleri, Isparta Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Murat Dolunay, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Arif Bıyık ve İl Müdürlüğü Personeli, Eğirdir Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Can Serhan Altay, Eğirdir SAREM Müdürü Şakir Çınar ve Eğirdir SAREM Teknik Personelleri katılım sağlamıştırSaygı duruşu, İstiklal Marşı ve proje yürütücüsü tarafından yapılan teşekkür konuşmalarının ardından, Enstitü Müdürümüz Şakir ÇINAR, Isparta Tarım ve Orman İl Müdürü, Enver Murat DOLUNAY ve Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Kubilay tarafından açılış konuşmaları yapılmıştır. Daha sonra Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Kamile Gonca Erol tarafından projenin tanıtımı yapılmış, çalıştay Su Ürün. Yük. Müh. Remziye ÖZKÖK, Doç. Dr. Seval BAHADIR KOCA, Doç. Dr. Behire IŞIL DİDİNEN, Dr. Gürkan DİKEN ve Su Ürün. Yük. Müh. Mehmet CİLBİZ tarafından yapılan sunumlarla devam etmiştir. Sunumların ardından yapılan genel değerlendirme, dilek ve temenniler ile etkinlik sonlandırılmıştır.SAREM