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ISPARTA'NIN EKONOMİSİ MASAYA YATIRILDI

ISPARTA'NIN EKONOMİSİ MASAYA YATIRILDI
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İL EKONOMİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında İl Ekonomi Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Isparta’da faaliyet gösteren sanayiciler, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda Isparta ekonomisi masaya yatırılarak mevcut sorunlar, geliştirilmesi gereken alanlar, talep ve öneriler değerlendirildi. Vali Seymenoğlu toplantıda bulunan tüm sektör temsilcilerine tek tek söz vererek görüş ve önerileri dinledi.
Sektörel bazda değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda; Isparta’da 2018 yılının geçen on bir (11) ayında 64.3 Milyon $ ihracat gerçekleştirerek birinci sırada yer alan Madencilik ürünleriyle ilgili sektör temsilcilerinin söz almasının ardından bir değerlendirme yapan Vali Seymenoğlu, hammadde ihracatından ziyade nihai ürünlerin ihracı konusunda geliştirmeye açık alanların değerlendirilmesinin, ekonomimize daha fazla katkı vereceğini söyleyerek, bu konuda yapılacak çalışmaların gelecek yılların da düşünülerek yapılması tavsiyesinde bulundu.
39.6 Milyon $ ihracatla ikinci sırada yer alan Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ( Gül yağı ve türevleri ) sektörüyle ilgili olarak da; Gülbirlik’in kooperatifleşme ve markalaşma alanında başarılı çalışmalar yaptığını kaydeden Vali Seymenoğlu, tıbbi aromatik bitkilerin hammadde olarak değil de kozmetik ürünlere dönüştürülerek ihraç edilmesinin büyük getirileri olduğunu belirtti. Sektör temsilcilerinin özellikle kozmetik alanında merdiven altı tabir edilen imalat yöntemleriyle piyasa sundukları ürünlerin, marka değerlerine zarar verdiğini iletmeleri üzerine ise Vali Seymenoğlu;  bu konuda ilgili müdürlüklerin daha sık denetim yapması talimatı verdi.
Geçtiğimiz aylarda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) arasında imzalanan protokolle hayata geçirilmesi planlanan Gül ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Ürünlerini Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Projesi hakkında da sektör temsilcilerinden bilgi alan Vali Seymenoğlu projenin önemimden bahsederek hayata geçirilmesi için yakından takip edeceğini söyledi.
Geçen 11 ay itibariyle 29.8 Milyon $ ihracat gerçekleştiren Yaş Meyve ve Sebze sektörü temsilcilerinin, elma toplama aşamasından sonra ürün kaybı oluştuğunu gündeme getirmeleri üzerine; Tarım İl Müdürlüğü tarafından elma işçilerine yönelik eğitim çalışmaları yapılmasını isteyen Vali Seymenoğlu, ayrıca ilimize dışarıdan gelen tarım işçilerinin barınma konularında da gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.
Toplantının sonunda görüş alış verişinde bulunmanın çok verimli olduğunu dile getiren ve tüm katılımcılara teşekkür eden Vali Seymenoğlu sanayiciler ve yatırımcılarla sürekli irtibat halinde olacaklarını kaydetti.
 
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