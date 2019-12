Karayolları Kış Önlemleri Toplantısı Yapıldı

09.12.2019





Kış aylarında trafikte alınan tedbirlerin ve yapılan hazırlıkların gözden geçirildiği Karayolları Kış Önlemleri toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıya Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Karayolları, Orman ve DSİ Bölge Müdürlüğü temsilcileri, İl Özel İdaresi yetkilileri ve ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.Toplantıda Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafikte alınacak tedbirler ile kış hazırlık çalışmaları hakkında birer sunum yapıldı. Karayolları ve İl Özel İdaresi sunumlarında, kış tedbirleri kapsamında görev yapacak iş makinaları ve personel sayıları hakkında bilgi aktarırken İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Dursun Ali Özkan ise yapılacak denetimlerin yanı sıra kar yağışından dolayı kapanabilecek yollara karşın belirlenen alternatif güzergâhlar hakkında bilgi verdi. Sunumlarda, kar yağışı olması durumunda önceden belirlenen kritik güzergâhlarda çalışmaların daha yoğun yapılacağı da aktarıldı.Toplantıdaki konuşmasında, trafikte alınacak kış tedbirlerinin en önemli noktasının ilgili kurumların koordineli çalışması olduğunu ve vatandaşların can güvenli söz konusu olduğunda hiçbir kurumun sorumluluk alanı olup olmadığına bakmaksızın olaylara müdahale edeceğini aktaran Vali Seymenoğlu tüm vatandaşların mal ve can güvenliği dolayısıyla araçlarına kış lastiği takmasını istedi.Vali Seymenoğlu; “2019-2020 kış sezonunu herhangi bir kaza olmadan atlatmayı temenni ediyoruz. İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan Kış Genelgesi kapsamında bizlerde bu toplantıyla ilimizde alacağımız önlemleri gözden geçireceğiz. Trafikte kış tedbirleri kapsamında uygulanacak tüm kurallara hepimizin uyması büyük önem taşıyor. Bu toplantılarla bunu hedefliyoruz, vatandaşlarımıza da bunları anlatabilir ve desteklerini alabilirsek kış sezonunu çok fazla üzüntü yaşamadan büyük bir keyifle geçirmiş oluruz. Özellikle 112 Acil Çağrı Merkezi çağrılarında daha duyarlı daha hızlı olmalıyız aynı zamanda acil sağlık hizmetleri içinde bu geçerli. Yaptığım incelemelerde Karayolları 135. Şube Şefliğimiz ve İl Özel İdaremiz hazırlıklarını yapmış olarak gördüm ancak toplantı sonrasında tüm hazırlıkların tekrar gözden geçirilmesini istiyorum.” dedi.Konuşmasının sonunda tüm Türkiye’de olduğu gibi Isparta’da da şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık 2019 - 1 Nisan 2020 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu olduğunu hatırlatan Vali Seymenoğlu ancak ticari olmayan tüm araçların da mal ve can güvenliği açısında kış lastiği kullanmalarını istedi.Toplantının sonunda söz alan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise 75 iş makinası ve 1.000 personelle kış tedbirlerini aldıklarını belirterek muhtemel yoğun kar yağışlarına karşın tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu söyledi.