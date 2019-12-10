AFAD Isparta DASK Standı Açtı...

AFAD Isparta DASK Standı Açtı...
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AFAD Isparta DASK İçin IYAŞ Alışveriş Merkezinde Stant Açtı

Isparta AFAD olarak DASK 'ın bilinilirliğini ve insanların depremi dikkate alması için bir sosyal sorumluluk projesi olan ve Türkiye genelinde düzenlenen Şehirler Yarışıyor Sigortalılar Kazanıyor Yarışması kapsamında Isparta IYAŞ Alışveriş Merkezinde DASK tanıtım faaliyeti gerçekleştirilmiştir.Bu faaliyet kapsamında vatandaşlarımıza DASK Zorunlu Deprem Sigortası konusunda kısa bilgilendirmeler yapılmış olup vatandaşlarımızın DASK konusunda bilincinin artmasına katkıda bulunduk.7 den 70 e herkese yönelik olarak gerçekleştirilen bu etkinlikte vatandaşlarımızın Isparta AFAD ve DASK kurumlarına göstermiş oldukları ilgiden çok memnun kaldık.Isparta AFAD olarak bu tür çalışmalarımız hiç bitmeyecek olup üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz.

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