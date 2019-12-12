SDÜ BÜLTENİ



Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencileri Miniklerin Yüzünü Güldürdü

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, örnek bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.SDÜ öğrencileri, Isparta Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hazırladıkları “Karagöz Ormanda” isimli oyunu, zihinsel engelli çocukların eğitim gördüğü bir okulda sahneledi. Daha sonra öğrenciler aynı oyunu Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde sergiledi. Isparta’nın farklı okullarından ilkokul öğrencilerinin katıldığı oyun, çocukların yoğun ilgisini gördü. Tiyatro ekibi “Bugün bizim en güzel günümüzdü. Çocukların yüzündeki gülümsemeler, bize çok farklı hisler yaşattı.” dedi.