ISUBÜ BÜLTENİ
Üniversitemizde 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında istihdam edilmek üzere 25 adet sürekli işçi alınacaktır.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 12.12.2019-16.12.2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu Isparta İl Müdürlüğüne şahsen başvuru yapabilirler.
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Yayın Tarihi: 12.12.2019