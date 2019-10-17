İsparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Senirkent İlçe Merkezi ve Uluğbey köyünde piyasaya sürülmek üzere kaçak şarap üretildiği bilgisi alınmıştır. Bu kapsamda yapılan operasyon sonucu; L.L (44). İ.K (56). L.D (51). V.G (27) ve E.A (46) isimli şahıslar yakalanmış olup, bu şahıslara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada (6013) litre kaçak şarap, (40) litre kaçak rakı, (1 ) kg anason, (5) kg sodyum bikarbonat, (1) adet rakı imalinde kullanılan düzenek, (2) adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir.Isparta ilinde piyasaya sürülmek istenen kaçak içkilere el konularak şüpheliler gözaltına alınmıştır. İsparta il Jandarma Komutanlığınca; halkımızın sağlığını tehdit eden sahte alkol kaçakçılığına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.