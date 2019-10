PTT'NİN 179. KURULUŞ YILINA ILIŞKIN BASIN BİLDİRİSİ

Teşkilatımız hizmette srnır tanrmayan bir anlayış ve şuur ile bir asrı aşkrndrr hizmet §unmaya devam etmekte olup, 179. Yılını geride bırakmanın gururunu yaşamaktadır. 179 yıllık köklü bir geçmişi olan PTT l995 yıhnda çıkarılan 4000 sayılı kanun ile Telekomünikasyon hizmetlerini de yeni kurulan Türk Telekom şirketine devrederek Posta Telgraf Teşkilatı adını almıştır. 23l05l20l3 tarihli ve 28655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren '(6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu" ile Kuruluşumuz görevleri yeniden düzenlenmiş ve "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi" adı ile yeniden yapılandırılmıştr.

Ülke genelinde yaklaşık 40000 personel ile,4388 işyerinde her geçen gün yeni yatırımlar, yeni atılımlarla modern haberleşme hizmetlerini en iyi şekilde halkımıza verebilmenin onur ve gururu içerisindedir. Bu hizmetler ilimiz dahilinde 23l personel tarafindan 13 Merkez, 16 Şube,27 Acente ve 2 Mobil işyeri ile verilmeye çalışılmaktadır. Posta ile yurdumuzun tüm il ve ilçeleri ile bir ağ oluşturulmuştur. Ayrıca ilçelerimiz ile günlük posta alışveriş irtibatı sağlanmış olup, kabul edilen tüm gönderiler aynı gün varış yerlerine göre sevk edilmekte, ilimize gelen gönderiler ise en kısa sürede ahcılarına teslim edilmektedir.

İşyerlerimizin tamamı posta otomasyon hizmetine açık olup, buralarda 2004 yılında BDDK'dan alınan PTTBANK yetkisi ile kredi ve mevduat işlemlerinin dışındaki bankacılık işlemleri Banka ve Finans kurumlarının kredi kartları tahsilatı yapılabilmektedir. Anlaşmalı bankalar adına kredi verilmektedir. Ayrıca bu işyerlerimizde efektif döviz işlemleri, Sigorta İşlemleri, Western Union yurtdışı havale hizmetleri, yurtiçi havale ve çek kabul işlemleri, Türk Telekom, PTTCELL, GSM, Elektrik faturaları, Su, Doğalgaz, Bağkur prim tahsilatı, Telekomünikasyon şirketlerince çıkarılan arama kartları satışı, HGS etiket, kart ve E-Devlet Şifre satışı yapılmakta, Kayıth Elektronik posta adresi satışı, E-PTTAVM projesi kapsamında anlaşmalı işyerlerine ait ürün sahşı, 7500'e yaliun emeklimizin emeklilik maaşı ile 20000'e yakrn vatandaşrmrza 2O22 sayı|ı yasa ile düzenlenen yışlılık maaşı ödenmekte, ayrıca Tapu ve Nüfus Müdürlüklerine ait tahsilatların yanr§rra imar barışı ve bedelli askerlik ücreti tahsil edilmektedir.

Tüm işyerlerimizde kayıt|ı posta maddeleri otomasyonuna geçilmiş olup, PTT Kurye, Taahhütlü mektup ile adli ve vergi tebligatlar otomasyon ortamında kabul, sevk ve teslim edilmekte olup, barkod nosu ile internet üzerinden her aşamasrnın takibi sağlanabilmektedir.

Ayrıca hizmetlerimize 4441788 nolu telefon üzerinden ulaşılabilmektedir. 140 Kurum ve Kuruluş ite yapılan protokol çerçevesinde 300'e yal«rn işlem yapılmakta olup hiçbir bankanın ve finans kuruluşunun şubesinin bulunmadığı 1560 yerde işyerimiz bulunmaktadır. Geniş kitlelere süratli, güvenli ve kaliteli olarak hizmet verebilmenin gayreti tüm personelimiz tarafından benimsenmiş olup, her geçen gün bu prensipleri daha üst seviyelere çıkarabiliyor olmanın gururu ve memnuniyeti içerisindeyiz. Telgraf hizmetlerimiz telefonla l41 numara aranarak fono telgraf şeklinde verilebilecği gibi, e telgraf olarak da internet aracılığı ile abonenin orij inal y azdığı metin alıcısına ulaşhrılma ktad ır. 23 Ekim 2019 tarihi itibariyle 179. yılını kutlamakta olduğumuz güzide Kurumumuzun, uzun yıllar halkımızın layık olduğu en iyi hizmetleri verebilmesini temenni ediyor, Kuruluş Yıldönümümüzün hayırlara vesile olmasınr diliyor, bu kurumda görev yapıp şu anda hayatta bulunmayan personelimizi rahmetle anıyor, halen görev yapan ve PTT emeklisi olarak hayatını devam ettiren personelimize de teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



Baki YILMAZ ISPARTA PTT BAŞMÜDÜRÜ