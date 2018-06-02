Borsamızın düzenlemiş olduğu iftar programları tüm hızıyla devam ediyor. Beşinci yemeğimiz ise Şarkikaraağaç İlçesinde üyelerimiz ve protokolün yoğun bir katılımla geçekleştirdi.İftar programı öncesi Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanımız ile beraberindeki heyet, Ş.Karaağaç Kaymakamı Sertaç Kırçuval'ı makamında ziyaret ederek Ş.Karaağaç İlçesinin ekonomik ve sosyal durumu hakkında görüş alışverişinde bulundular. Ziyarette konuşan Başkanımız Ahmet Adar, İlçenin hayvancılık sektöründe yoğun bir işlem hacmi olduğunu vurgulayarak, "sektörün daha da gelişmesin için, Ticaret Borsası olarak her daim taşın altına elimizi koymaya hazırız" dedi.Bu görüşme akabinde Ş.Karaağaç belediye Başkanı İsa Çarkacı'yı makamında ziyaret edildi. Ziyaretten dolayı memnun olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Çarkacı, Başkan Adar ve ekibine teşekkür ediyorum dedi. Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar ise şu sözlere yer verdi : " Isparta Ticaret Borsası olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz iftar programlarını 2018 yılı içinde sürdürüyoruz. Bugün burada beşincisini düzenlediğimiz iftar programımız öncesi sizleri de ziyaret edip ilçenin ekonomisi ve soruları hakkında istişare etmek istedik. Bu iftar yemeği sayesinde hem üyelerimizi bir araya getirmiş oluyoruz hem de sorunlarını ve taleplerini dinliyoruz. İftar yemeğimizin akabinde üyelerimizin ve İlçenin önde gelen protokol ve temsilcileri ile de ilçenin durumu hakkında fikir alışverişi yapmış oluyoruz." dedi.'' Borsa olarak Ş.Karaağaç ilçemizdeki tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve ticaretin daha sağlıklı zeminde yapılması için çaba harcıyoruz. Sektördeki kayıtdışılığın önüne geçerek mağduriyetlerin yaşanmasını engelliyoruz. Bu konuda daha etkin olabilmek amacıyla geçtiğimiz yıllarda modern bir hayvan pazarı kuruluşu için bir takım girişimlerimiz oldu. Ancak bir takım engeller nedeniyle projemizi hayata geçiremedik. Bu konudaki çabalarımız devam edecek.İlçedeki hayvancılığın ve ticaretinin daha modern şartlarda ve kayıt altında yapılmasını sağlamak en büyük amacımızdır.'' dedi.İftar vaktinin gelmesiyle birlikte ev sahibi olarak Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan ile Yönetim kurulu ve Meclis Üyelerimiz misafirlerini ağırladılar.İftar programımız Ş.Karaağaç Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Ş.Karaağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı, Meslek Odaları Başkanları, Siyasi Parti Başkanları, Daire Müdürleri ve çok sayıda üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.İftar yemeğinin ardından, protokol üyeleri ve üyelerimizle birlikte istişareler yapıldı. Toplantıda, ilçemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, üretim ve ticaretle ilgili yaşanan sıkıntılar hakkında değerlendirmeler yapıldı. Program, iyi dilek ve temennilerle sonu buldu. (30.05.2018)ITB