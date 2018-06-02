- Denizli’den rahatsızlığı dolayısıyla Isparta SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne gelerek suni damar yerleştirilen 70 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.Denizli’de yaşayan 70 yaşındaki Hasan Ali Hare yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili olarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne geldi. Yapılan tetkikleri sonucunda hastanın damarlarının hayati önem taşıyan bölgelerinde ve beyne giden damarlarında genişleme tespit edildi. Damar duvarında yırtılma, ani ölüm veya ani beyin ölümü gibi tablolarla yol açabilen anevrizma SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan İbrişim tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla hastaya suni damar yerleştirildi.Türkiye’de sayılı merkezlerde yapılan ve Isparta’da da ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla ilgili konuşan Prof.Dr. İbrişim, “Çıkan aorta (kalpten çıktıktan sonraki bölüm) ve arcus aortayı tutan ve yan aortalardan çıkan beyne giden damarların da bir kısmını tutan damar genişlemesi ki bu aort kapak yetmezliğine de yol açan bir oluşumdur. Hastamızın aort kapağını değiştirdik. Bu operasyon kalpten çıkan aorta ve beyne giden damarların da suni damarın kalp çıkımından aort yayına kadar yerleştirilmesiyle yapılan bir ameliyat ve oldukça başarılı geçti” dedi.Ameliyat sonrasında görüşlerini dile getiren hasta Hasan Ali Hare, “Yaşadığım zorlu dönem bu ameliyatla geride kaldı şükürler olsun. Sayın hocamız Erdoğan İbrişim’e ne kadar teşekkür etsem azdır. Bana neredeyse ikinci bir hayat yaşamamı sağladılar. Kendisinden Allah razı olsun. Geçirdiğim ameliyatın çok riskli ve önemli bir operasyon olduğunun biliyorum. Doktorum sayesinde şu an sağlıklı biri olarak taburcu olacağım. Bundan büyük mutluluk yok benim için. Buradan tüm SDÜ Hastanesi çalışanlarına da teşekkür ediyorum. AllahİHA