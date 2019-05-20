Mimarlar Odası Başkanı Prof. Dr. Gülin Beyhan ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Prof. Dr. Beyhan “Her konuda üzerimize düşen görevleri üstlenmeye hazırız” dedi.Mimarlar Odası Başkanı Prof. Dr. Gülin Beyhan, Başkan Başdeğirmen’e ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletirken, “Mimarlar Odasının serbest mimarlık hizmeti veren mimar arkadaşlarımız, ücretli çalışan kamudaki mimar arkadaşlarımız öncelikleri onların mesleki üretimleri olmakla birlikte kent asıl bizim konumuz. Kente dair fikir ve sanat eserleri ürettiğimiz üzere, kente dokunuyoruz, dokunduğumuz gibi sizinle de birlikte güzel şeyler üretmek istiyoruz” görüşlerinde bulundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, belediye hizmetlerinin ağırlıklı bölümlerinden birisinin mimari kısım, inşaatla alakalı bölümler olduğunu dile getirdi. Başdeğirmen, “İnşaatla alakalı birimlerde bizim için çok önemli. Sizlerle beraber diğer paydaşlarımızla işbirliği içinde olmak çok önemli. Şehrimizin daha modern bir yapıya sahip olması, güvenli yapılarda insanlarımızın yaşaması bizim için çok önemli. Projeler önce sizlere geliyor, sizler görüyorsunuz, sonra belediyemize geliyor. Üç dört noktadan oto kontrol yöntemiyle gelen şekliyle bizlerde onaylayıp, işin devamlılığını sağlıyoruz. Bu anlamda sizlere çok görev düşüyor. Mimarlar odası olarak burada yapılacak çalışmaları hem güvenli hem de çok modern şekilde yapmak için elinizden geleni yapıyorsunuz, bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyoruz.Bundan sonra bizim çalışmalarımız sizleri daha da rahatlatacak şekilde olacak. Gelecek projeleri internet ortamında takip edebilecek, çapı internet üzerinden alabileceksiniz. Bunların çalışmalarının içerisindeyiz. İlk etapta en geç bir ay içerisinde projelerinizi teslim edeceğiz. Daha sonra bunu daha da kısaltacağız. Arşivimizi klasik sistemden e-arşive geçiyoruz. Bu da sizlerin geçmişle ilgili dosyaları bulmanıza daha rahat ulaşmanıza imkan sağlayacak. Sizlerle fikir birliği, işbirliği içerisinde şehrimize güzel hizmetler vereceğimize inanıyorum” ifadelerinde bulundu.