Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde gerçekleştirilen “Kütüphanemiz Bize Geliyor” projesi huzurevinde devam etti.Eğirdir’de gerçekleştirilen ‘Kütüphanemiz Bize Geliyor’ projesiHuzurevinde devam etti. Eğirdir İlçe Halk Kütüphanesi yetkilileri kitap okumak isteyen Huzurevi sakinlerini kütüphaneye üye yaparak okumak istedikleri kitapları ödünç verdiler.Proje Hakkında bilgi veren Kütüphane Sorumlusu Bedriye Küçükkara, "Kütüphanemiz Bize Geliyor” projesini geçtiğimiz yıl hayata geçirdik ve Kütüphaneye ulaşması güç olan merkeze uzak mahalle ilkokullarımızın öğrencilerine kitap götürüp teslim etmeye başladık. Kütüphane üyelerimizde ve ödünç verilen kitap sayısında artışa sebep olan projemizle Huzurevi sakinlerine de ulaşmak istedik. Bu hafta kitaplarımızı alıp değerli büyüklerimize geldik. Ödünç kitap almak isteyenlere kitaplarını teslim ettik, ev hanımları onlarla yakından ilgilenerek sohbet ettiler” dedi.ISPARTA (İHA)