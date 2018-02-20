

- SDÜ araştırma görevlisi FETÖ'den gözaltına alındı



Konya merkezli 33 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, SDÜ Diş Hekimliği Fakültesinde araştırma görevlisi Isparta'da gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Konya il yapılanmasına yönelik Konya merkezli 33 ilde 80 kişi hakkında yakalamak kararı çıkarıldı. Konya'da 41, diğer illerde 39 kişiyi yakalamak için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 28 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin, yöneticilik yapma, örgüt adına eylem faaliyetlerinde bulunma ve paralel devlet yapılanmasında rol aldığı iddia edildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 28 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



SDÜ araştırma görevlisi de var

Operasyonun Isparta ayağında Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışan A.B.'nin ikametinde arama yapılarak gözaltına alındığı bildirildi. A.B.'nin gerekli işlemler tamamlandıktan sonra Konya'ya teslim edileceği bildirildi.



ISPARTA (İHA)

