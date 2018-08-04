GÜLDEN SONRA ’’LAVANTA’’

Türkiye’nin en fazla gül yetiştiren ili olan Isparta, son yıllarda lavanta üretimiyle de adından söz ettirmeye başladı. Itri bitkilerin yetiştirilmesi noktasında uygun ekolojik şartalara sahip olan bölgemizde yaygın olarak yetiştirilmeye başlanan lavanta, gül vadisi olan ilimizde giderek yaygınlaşıyor.



Ispartanın Keçiborlu ilçesina bağlı Kuyucak ve Çukurören köylerinde üretilen lavanta ile Türkiye üretiminin % 93’ü karşılanmakta olup Türkiyede ilk defa ekolojik turizimin geliştirilmesi, kıraç ve boş arazilerin değerlendirilmesi maksadıyla Bölge Müdürlüğümüz ORKÖY Şube Müdürlüğü’nce 2015 yılında tip proje ile Keçiborlu Çukurören köyünde 3 aileye 10.500 TL, Keçiborlu Kuyucak köyünde 4 aileye 14.000 TL olmak üzere 7 aileye 24.500 TL lavanta desteklemesi ile vatandaşlara alternatif geçim kaynağı yollarının sağlanmasından sonra çalışmalar neticesini vermeye başladı.

Lavanta özellikle Toroslarda, kıraç alanlarda susuz tarımla uğraşan vatandaşlar için iklim şartalarına çok uygun bir bitki olması nedeniyle Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğümüzde 2014 yılında 20 bin, 2015 yılında 30 bin, 2016 yılında 50 bin 2017 yılında 70 ve 2018 yılında alım garantili olanlarla birlikte 560.000 adet olmak üzere şu ana kadar 730.000 adet lavanta fidanı üretilmiş olup, Eğirdir fidanlığımız Türkiye’de en fazla lavanta fidanı üreten birimdir.

Hoş kokusuyla her zaman süs bitkisi olarak değerlendirilen ve saç dökülmesinden uykusuzluğa kadar birçok rahatsızlığa iyi gelen Lavanta; çayı, sabunu, kolonyası ve balı üretilen nadide bitkilerden bir tanesi olarak Orman köylülerinin gelirinin arttırılması ve alternatif geçim kaynaklarının oluşturulması kapsamında yapılan çalışmalara vatandaşlar tarafından ilgi ve destekler artarak devam etmektedir.



Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından üretilen Lavanta bitkilerine hastalık ve zararlıların arız olmaması ve ilaçlama yapılmaması nedeniyle piyasada çok talep edilmektedir. Bu sayede üretilen ballarda insan sağlığına zararlı ilaç kalıntısı bulunmaması ve organik olması talep sahiplerince daha çok tercih edilmesine neden olmaktadır. Bölge Müdürlüğümüzce 2017 yılında Bu maksatla Keçiborlu ilçesine bağlı Senir ve Güneykent beldelerinde iki ayrı bal ormanı ve 2018 yılında Gelir Getirici tür kapsamınada 10.0 hektarlık lavanta sahası tesis edildilmiştir.

Lavanta, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağ ve "Ekstrem koşulların bitkisi" olarak, su sıkıntısı olan, besin maddelerince fakir, verimsiz toprak koşullarında, üreticiler için alternatif bir üretim fırsatı sunmaktadır. Lavanta uçucu yağının dünya piyasalarında fiyatı ise 25 ile 100 Avro arasında değişmektedir.

Bölge Müdürlüğümüzce 2018 yılında tesisi yapılan erozyon kontrolü sahalarına lavanta dikimi yapılarak erozyonla mücadele çalışmalarına katkı sağlanacaktır.



Isparta Orman Bölge Müdürlüğü



