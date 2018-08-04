ISPARTA'DA GÜLDEN SONRA LAVANTA YAYGINLAŞIYOR

ISPARTA'DA GÜLDEN SONRA LAVANTA YAYGINLAŞIYOR
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA OBM BASIN BÜLTENİ
 

GÜLDEN SONRA ’’LAVANTA’’

Türkiye’nin en fazla gül yetiştiren ili olan Isparta, son yıllarda lavanta üretimiyle de adından söz ettirmeye başladı. Itri bitkilerin yetiştirilmesi noktasında uygun ekolojik şartalara sahip olan bölgemizde yaygın olarak yetiştirilmeye başlanan lavanta, gül vadisi olan ilimizde giderek yaygınlaşıyor.

Ispartanın Keçiborlu ilçesina bağlı Kuyucak ve Çukurören köylerinde üretilen lavanta ile Türkiye üretiminin % 93’ü karşılanmakta olup Türkiyede ilk defa ekolojik turizimin geliştirilmesi, kıraç ve boş arazilerin değerlendirilmesi maksadıyla Bölge Müdürlüğümüz ORKÖY Şube Müdürlüğü’nce 2015 yılında tip proje ile Keçiborlu Çukurören köyünde 3 aileye 10.500 TL, Keçiborlu Kuyucak köyünde 4 aileye 14.000 TL olmak üzere 7 aileye 24.500 TL lavanta desteklemesi ile vatandaşlara alternatif geçim kaynağı yollarının sağlanmasından sonra çalışmalar neticesini vermeye başladı.
Lavanta özellikle Toroslarda, kıraç alanlarda susuz tarımla uğraşan vatandaşlar için iklim şartalarına çok uygun bir bitki olması nedeniyle Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğümüzde 2014 yılında 20 bin, 2015 yılında 30 bin, 2016 yılında 50 bin 2017 yılında 70 ve 2018 yılında alım garantili olanlarla birlikte 560.000 adet olmak üzere şu ana kadar 730.000 adet lavanta fidanı üretilmiş olup, Eğirdir fidanlığımız Türkiye’de en fazla lavanta fidanı üreten birimdir.
Hoş kokusuyla her zaman süs bitkisi olarak değerlendirilen ve saç dökülmesinden uykusuzluğa kadar birçok rahatsızlığa iyi gelen Lavanta; çayı, sabunu, kolonyası ve balı üretilen nadide bitkilerden bir tanesi olarak Orman köylülerinin gelirinin arttırılması ve alternatif geçim kaynaklarının oluşturulması kapsamında yapılan çalışmalara vatandaşlar tarafından ilgi ve destekler artarak devam etmektedir.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından üretilen Lavanta bitkilerine hastalık ve zararlıların arız olmaması ve ilaçlama yapılmaması nedeniyle piyasada çok talep edilmektedir. Bu sayede üretilen ballarda insan sağlığına zararlı ilaç kalıntısı bulunmaması ve organik olması talep sahiplerince daha çok tercih edilmesine neden olmaktadır. Bölge Müdürlüğümüzce 2017 yılında Bu maksatla Keçiborlu ilçesine bağlı Senir ve Güneykent beldelerinde iki ayrı bal ormanı ve 2018 yılında Gelir Getirici tür kapsamınada 10.0 hektarlık lavanta sahası tesis edildilmiştir.
Lavanta, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağ ve "Ekstrem koşulların bitkisi" olarak, su sıkıntısı olan, besin maddelerince fakir, verimsiz toprak koşullarında, üreticiler için alternatif bir üretim fırsatı sunmaktadır. Lavanta uçucu yağının dünya piyasalarında fiyatı ise 25 ile 100 Avro arasında değişmektedir.
Bölge Müdürlüğümüzce 2018 yılında tesisi yapılan erozyon kontrolü sahalarına lavanta dikimi yapılarak erozyonla mücadele çalışmalarına katkı sağlanacaktır.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü

 

37914949_1178249365649311_8949270964940570624_n37981340_1178249428982638_446280340806303744_n37981940_1178249235649324_940740649781559296_n37999925_1178249172315997_2135232782069137408_n38005625_1178249025649345_4752036843761958912_n38013950_1178249312315983_5912500186386530304_n38018494_1178249268982654_7332837873944625152_n38023493_1178249732315941_8385923791468888064_n38041930_1178249695649278_7337011242126540800_n38049927_1178249565649291_4686867101661528064_n38071630_1178249518982629_6070594440743878656_n38072473_1178249128982668_6906369482835361792_n38085076_1178249775649270_7056033605448892416_n38122881_1178249668982614_2865987975328563200_n

 

 
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
YÖK'ten öğrencilere müjdeli haberler!
ISPARTA'DA YEPYENİ DÖNER LEZZETİ...ÖKÜZ DÖNER!
ISPARTA'DA GÜLDEN SONRA LAVANTA YAYGINLAŞIYOR
ISPARTA VALİLİĞİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARI 2018
​Isparta’da planlı elektrik kesintisi
“Doğa sevgisi eğitimin en önemli parçasıdır”
Isparta Belediye Oğuzata kurslarındaki 21 öğrenci nitelikli liselere yerleşti
“Isparta tamamen tekli eğitime geçecek”
Bedelli askerlik başvuruları başladı! işte izlenecek yol...
Eğirdir Gölü'nde yakalanan kaçak ağlara el konuldu
“Isparta'yı hatırlatan ürünler”
Isparta'da lavanta fidanının üretim üssü Eğirdir
ISPARTA BURDUR ANTALYA TÜİK VERİLERİ
Otobüslerde yeni dönem! Zorunlu oluyor
ISPARTA TED KOLEJİ REKLAM BANNER
Kök bitkisinden elde edilen boya dünyada ‘Türk Kırmızısı’ olarak kaydedildi
BAĞCI OTO MADENİ YAĞ DEĞİŞİM SERVİSİ AÇILDI
SDÜ’de aday memur eğitimleri başladı
Din kültürü öğretmeni kazada öldü
ISPARTA'DA CANLI HAYVAN SATIŞI VE ET ÜRÜNLERİ TÜRKER KASAP'TA
Isparta Türker AVM'de indirimde bu hafta...
Eğirdir Gölü'ne 300 bin yavru Sazan bırakıldı
Isparta Valisi Günaydın: "Okullardaki bakım ve onarım çalışmalarınında sona gelindi."
Resmen başladı! Başvuran parasını geri alacak
TÜM ISPARTA’YI AYDINLIĞA KAVUŞTURDUK
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Ölümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
ISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA HALI İPLİĞİ FABRİKASINDA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALIISPARTA'DA HALI İPLİĞİ FABRİKASINDA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI29 Temmuz 2018
Ünlü sanatçı yeni klibi için Isparta'ya geldiÜnlü sanatçı yeni klibi için Isparta'ya geldi31 Temmuz 2018
E-devlet'de yeni dönem! Bugün başladıE-devlet'de yeni dönem! Bugün başladı29 Temmuz 2018
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak belli olduKurban Bayramı tatili kaç gün olacak belli oldu31 Temmuz 2018
Hastane önünde yürek burkan görüntü Hastane önünde yürek burkan görüntü 01 Ağustos 2018
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere müjdeMilli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere müjde01 Ağustos 2018
Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! İptal edildiBankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! İptal edildi29 Temmuz 2018
ISPARTA MERKEZ DİREKLİ BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYORISPARTA MERKEZ DİREKLİ BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR01 Ağustos 2018
Müjde! Başvuran o paraları geri alabilirMüjde! Başvuran o paraları geri alabilir30 Temmuz 2018
Isparta'ya A Plus üniversite şehri ödülü...Isparta'ya A Plus üniversite şehri ödülü...31 Temmuz 2018
Yaban domuzları korkutuyor Yaban domuzları korkutuyor 28 Temmuz 2018
Binlerce kişiye müjde! Emeklilik fırsatıBinlerce kişiye müjde! Emeklilik fırsatı29 Temmuz 2018
Isparta'da planlı elektrik kesintisi uyarısı Isparta'da planlı elektrik kesintisi uyarısı 30 Temmuz 2018
Resmen başladı! Başvuran parasını geri alacakResmen başladı! Başvuran parasını geri alacak01 Ağustos 2018
Isparta'da 1. Domates ve Karanfil FestivaliIsparta'da 1. Domates ve Karanfil Festivali29 Temmuz 2018
Otobüslerde yeni dönem! Zorunlu oluyorOtobüslerde yeni dönem! Zorunlu oluyor03 Ağustos 2018
Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta’ya taşınıyor Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta’ya taşınıyor01 Ağustos 2018
ISPARTA BELEDİYESİ ÜCRET ALMADAN DEĞİŞTİRECEK!ISPARTA BELEDİYESİ ÜCRET ALMADAN DEĞİŞTİRECEK!30 Temmuz 2018
Emsal niteliğinde karar! Cezayı iptal ettirdiEmsal niteliğinde karar! Cezayı iptal ettirdi28 Temmuz 2018
Askerlikte yeni sistem! Tarih belli olduAskerlikte yeni sistem! Tarih belli oldu28 Temmuz 2018