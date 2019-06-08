





GÜL FESTİVALİ PROGRAMI



8-9 Haziran 2019 5. Güneykent Gül Festivali





9 Haziran Pazar Saat 10:00 - Gül Bahçeleri gezisi

Saat 11:00 - Gül Suyu çıkarma, Gül Müzesi ve Modern Fabrika ziyareti

12-16 Haziran -2. Ulusal Gül Fuarı ve Dünya Güzel Koku Festivali



Isparta'da 12 -16 Haziran günleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 2. Ulusal Kozmetik Ürünleri ve Dünya Güzel Koku Festivali'nin program içeriği...



12 Haziran Çarşamba Saat 15:00 - Festival Korteji

Saat 16:00 - Motorlu Yamaç Paraşütü Gösterisi

Saat 16:45 - Halk Oyunları Gösterisi

Saat 17.00 - Taekwondo Gösterisi

Saat 19:30 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi

Saat 20:30 - Ömer Türkmenoğlu Isparta Türküleri Senfonisi

Saat ZGR Müzik Gurubu

Saat 23:00 - Havai Fişek Gösterisi

13 Haziran Perşembe Saat 14:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi

Saat 17:00 - Reçel, Sirke, Gül Reçeli Yapımı

Saat 20:30 - Vatan Gurubu Canlı Performansı

Saat 21:00 - Gül Sesini Arıyor Yarışması

Saat 21:30 - Animasyon Gösterileri

Saat 22:00 - Gelinler Podyumda - Gül Güzeli Takdimi

14 Haziran Cuma Saat 12:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi

Saat 15:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi

Saat 18:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi

Saat 20:30 - Ayten Altıntaş Gül ve Şİfa Konferansı

Saat 21:00 - Animasyon Gösterileri

Saat 21:30 - Eray Gönendi - Didem Konseri 15 Haziran Cumartesi Saat 12:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi

Saat 15:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi

Saat 17:00 - Türk Yıldızları Gösterisi

Saat 18:30 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi

Saat 20:00 - Animasyon Gösterileri

Saat 20:30 - Gül Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni

Saat 21:00 - Suat Güzey'in sunumuyla Seda Üren, Çiğdem Doğan, Gökhan Akar, Esra Sezer Konseri

16 Haziran Pazar Saat 10:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi

Saat 14:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi

Saat 15:00 - Katılım ve Başarı belgesi takdimi

ISPARTA (AA) - Isparta'da 12 -16 Haziran günleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 2. Ulusal Kozmetik Ürünleri ve Dünya Güzel Koku Festivali'nin program içeriği...ISPARTA (AA) -

Isparta'da Güneykent Belediyesince beşinci kez düzenlenen Gül Festivali'nde yerli ve yabancı turistler gül topladı. Yerli ve yabancı binlerce turist, sabahın erken saatlerinde bahçelerden gül topladı, çiçekten yaptıkları taçları taktı.Isparta'da Güneykent Belediyesince beşinci kez düzenlenen Gül Festivali'nde yerli ve yabancı turistler gül topladı.Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin yapıldığı Isparta'da, Gönen ilçesine bağlı Güneykent Belediyesince Gül Festivali düzenlendi.Yerli ve yabancı binlerce turist, sabahın erken saatlerinde bahçelerden gül topladı, çiçekten yaptıkları taçları taktı. Daha sonra gülün işlendiği fabrikaları gezen turistler, eski usullerle yapılan gül yağı çıkarma işlemini izledi.Kent protokolü, turistler ve vatandaşlar daha sonra ellerinde güllerle Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'ndaki festival alanına yürüdü.Renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüşte, katılımcıların üzerine gül serpildi.Festival alanındaki standlarda gül ve gülden elde edilen ürünleri inceleyen turistler, etkinlik kapsamında düzenlenen çeşitli gösterileri izledi.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, standları gezen vatandaşlarla sohbet etti, Isparta gülünün önemini anlattı.Katılımcılar, gül bahçelerinde vakit geçirmenin keyifli olduğunu belirterek, festivalin gelecek yıllarda da düzenlenmesini istedi.Sağanak nedeniyle bugün yapılacak bazı etkinlikler festivalin ikinci gününe alındı.Isparta Belediyesi festival alanına gün boyu ücretsiz otobüs seferleri düzenledi.