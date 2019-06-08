Iyaşpark’ta Ebru Sanatı ile Güller Yeniden Açtı

Bu yıl 5.si gerçekleştirilen “Yer Gök Gül” isimli ebru sergisi Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezinde yoğun bir katılım ile gerçekleşti. 08 Haziran Cumartesi günü saat 12.00’da yapılan “Yer Gök Gül” Karma Ebru ve Katı Sanatı Sergi Açılışına Isparta Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN ,Fahrettin Görgün ,Iyaş Yönetim Kurulundan Aykut TEZCANLI,Erol BÜYÜKLEBLEBİ ve çok sayıda davetli katıldı. Serginin koordinatörlüğü ve organizatörlüğünü üstlenen Mukadder Kavas, çeşitli illerde bulunan ebru sanatının usta ellerini bir araya getirdi. Sergi açılışı sırasında misafirlerin üzerine gül yaprakları yağdı ve tüm ziyaretçilere gül kokulu helva dağıtımı yapıldı.Atalarımızdan, Türklerin sanatı olarak Orta Asya dan 15. yüz yılda yola çıkan ebru Sanatı tarihinde bir ilke imza attı. Sergi Türkiye’ nin ünlü ebru ustalarının, hocalarının en güzel eserlerinden oluşmakta ve aynı zamanda eserler bu sergide satışa sunulmaktadır.Sergi 09 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilecek. İYAŞPARK AVM sponsorluğun da hazırlanarak AVM fuaye alanında açılan sergiye tüm Isparta’ lı misafirlerimizi dostlarımızı bekliyoruz.