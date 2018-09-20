- Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde iş makinesiyle kazı yapıldığı sırada göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Keçiborlu ilçesine bağlı Çukurören köyünde saat 15.30 sıralarında, DSİ 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı iş makinesinin içme suyu sağlamak amacıyla dağda kazı çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi. Kazı alanında bulunan işçisi 48 yaşındaki Harun Alptekin toprak altında kalarak hayatını kaybetti. İş makinesi operatörünün haber vermesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Servis ekipleri ile DSİ Bölge Müdürlüğü personelleri sevk edildi.Göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma yapıldı. Bir süre sonra ekipler Alptekin'in cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemeler sonucu Alptekin’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna sevk edildi.Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.İHA