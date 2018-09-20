''Aşure günü'' gerçekleşen mucizeler

Aşure günü yapılması gereken ibadetler

''Aşure günü'' gerçekleşen mucizeler
ISPARTA
G.Tarihi: 20.09.2018 19:20
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Isparta Düğün Salonları
Muharrem ayının içerisinde olan 'Aşure günü' hangi ibadetlerin faziletli olduğunu sizler için derledik. İşte Aşure günü için önerilen ibadetler...

Muharrem ayının 10. gününe tekabül eden Aşure günü, İslam aleminde Müslümanlar tarafından büyük bir önem taşır. Peygamber Efendimiz (SAV)'in Allah'ın ayı olan Ramazan ayından sonra en çok nafile oruç tuttuğu ay Muharremdir.

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Aşure günü tutulan orucun, kendisinden önceki 1 senenin günahların bağışlanacağına kefaret olduğu yönünde rivayetler vardır.

Ebu Hureyre (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyuruyor:

“Ramazan orucundan sonra orucun en faziletlisi, Allah’ın ayı olan Muharrem ayı orucudur!..”

Müslim 1153/202, Ebu Davud 2429, Nesei 1612, Tirmizi 438, 740, İbni Mace 1742, Darimi 2/21, İbni Hibban 3636, İbni Huzeyme 2076, Beyhaki 4/291, Begavi 1788, Ebu Yağla 6395, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/303, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 951



Peki aşure günü neler yapılmalı? İşte yapılması faziletli olan ibadetler...

1- Yukarıda da bahsedildiği gibi Aşure günü oruç tutmak çok sevaptır. Ancak yalnızca aşure günü yani tek bir gün oruç tutulmaz. Ya kendisinden bir gün önce ya da kendisinden bir gün sonra oruç tutulmalıdır. (9-10-11)'ini birleştirerek oruç tutmanın faziletli olduğu bilinmektedir.

2- Muharrem ayının 1'inci ila 10'uncu günü ile beraber her gün okunan dua, sabahları 3 kez okunabilir.

3- Kuşluk vakti 4 rekat namaz kılınabilir.

4- Günahların affı için bol bol istiğfar çekilebilir.

5- “Hasbünâ’llâhu ve ni’me’l-vekîl, ve ni’me’lmevlâ ve ni’me’n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” denilebilir. 

6- “Lâ-ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn” tesbihi çekilebilir.

7- 10 mümine selam verilebilir.

8- Hasta kişiler ziyaret edilebilir.

9- O gün eve götürülen rızık arttırılabilir. En sevabı ise 10 çeşit olmasıdır.

10- Muharrem’in 10’unu, 11’ine bağlayan gece, 1 kez Zümer sûresi okunabilir. 

AŞURE GÜNÜ OKUNMASI GEREKEN DUA



DUA'NIN TÜRKÇESİ:

Euzü Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi rabbi alemin. Vesselatü vesselamü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaıyn. Allahümme entel ebediyyül gadim. El hayyül kerim. El hennanül mennan. Ve hazihi senetün cedidetün. Eselüke fihel ismete mineşşeytanirracimi ve evliyaih. Vel avne ala hazihinnefsil emmarati bissu. Vel iştiğale bima yügarribuni ileyke ya kerim. Ya zelcelali vel ikram. Bi rahmetike ya erhamerrahimin. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmeın.

DUA'NIN ANLAMI:

"Hamd alemlerin Rabbi olan Allah' mahsustur. Salatü selam ise Onun resulü Efendimiz (s.a.v.) ile onun ashabına olsun. Kendisinden önce varlık olmayan, varlığı, yaşamı, kulları için keremi, merhameti, kullarına bağışladığı nimetler sonsuz olan Allah'ım! Bu yeni yılda, yıl boyu huzurundan kovulan şeytandan korunmayı, kötülüğü emreden nefsime karşı galip gelmeyi yardımını diliyorum, beni sana yakın tutacak işlerle meşgul olmayı diliyorum. Ey Celal ve ikram sahibi olan Allah'ım!

Ey Erhame'r Rahimin Rabbim rahmetinin bereketi ile duamızı kabul eyle, Allah'ın selamı Hz. Muhammed (s.a.v.) ile onun ashabının ehli beytinin üstüne olsun."



AŞURE GÜNÜ HANGİ HADİSELER GERÇEKLEŞTİ?

1. Allah (c.c) Aşure günü mucizesini gerçekleştirmiş, denizi ikiye bölerek Firavun ile ordusunu suya gömmüştür.

2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerinde demirlenmiştir.

3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından kurtulmuştur.

4. Hz. Âdem'in (a.s.) tevbesi kabul edilmiştir.

5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan çıkarılmıştır.

6. Hz. İsa (a.s.) o gün dğmuş ve o gün semâya yükseltilmiştir.

7. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.

8. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.

9. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.
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