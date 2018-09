'DİYET AŞURE' TARİFİ İÇİN TIKLAYIN

Muharrem ayının içerisinde olan 'Aşure günü' hangi ibadetlerin faziletli olduğunu sizler için derledik. İşte Aşure günü için önerilen ibadetler...Muharrem ayının 10. gününe tekabül eden Aşure günü, İslam aleminde Müslümanlar tarafından büyük bir önem taşır. Peygamber Efendimiz (SAV)'in Allah'ın ayı olan Ramazan ayından sonra en çok nafile oruç tuttuğu ay Muharremdir.Aşure günü tutulan orucun, kendisinden önceki 1 senenin günahların bağışlanacağına kefaret olduğu yönünde rivayetler vardır.Ebu Hureyre (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyuruyor:1- Yukarıda da bahsedildiği gibi Aşure günü oruç tutmak çok sevaptır. Ancak yalnızca aşure günü yani tek bir gün oruç tutulmaz. Ya kendisinden bir gün önce ya da kendisinden bir gün sonra oruç tutulmalıdır. (9-10-11)'ini birleştirerek oruç tutmanın faziletli olduğu bilinmektedir.2- Muharrem ayının 1'inci ila 10'uncu günü ile beraber her gün okunan dua, sabahları 3 kez okunabilir.3- Kuşluk vakti 4 rekat namaz kılınabilir.4- Günahların affı için bol bol istiğfar çekilebilir.5-denilebilir.6-tesbihi çekilebilir.7- 10 mümine selam verilebilir.8- Hasta kişiler ziyaret edilebilir.9- O gün eve götürülen rızık arttırılabilir. En sevabı ise 10 çeşit olmasıdır.10- Muharrem’in 10’unu, 11’ine bağlayan gece, 1 kez Zümer sûresi okunabilir.Euzü Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.Elhamdülillahi rabbi alemin. Vesselatü vesselamü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaıyn. Allahümme entel ebediyyül gadim. El hayyül kerim. El hennanül mennan. Ve hazihi senetün cedidetün. Eselüke fihel ismete mineşşeytanirracimi ve evliyaih. Vel avne ala hazihinnefsil emmarati bissu. Vel iştiğale bima yügarribuni ileyke ya kerim. Ya zelcelali vel ikram. Bi rahmetike ya erhamerrahimin. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmeın.1. Allah (c.c) Aşure günü mucizesini gerçekleştirmiş, denizi ikiye bölerek Firavun ile ordusunu suya gömmüştür.2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerinde demirlenmiştir.3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından kurtulmuştur.4. Hz. Âdem'in (a.s.) tevbesi kabul edilmiştir.5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan çıkarılmıştır.6. Hz. İsa (a.s.) o gün dğmuş ve o gün semâya yükseltilmiştir.7. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.8. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.9. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.