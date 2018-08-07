İl Müdürlüğümüz ile İsparta Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, kişilerin kendi işlerini kurmaya yardımcı olmak amacıyla Isparta Merkezde 4 grup (25x4=100 kişi) Temel Seviye Girişimcilik eğitimi düzenlenecektir.
Eğitime katılmak isteyen kişilerin 20 Ağustos - 04 Eylül 2018 tarihleri arasında E-devlet sistemi üzerinden KOSGEB’e başvuru yapmaları gerekmekte olup, aksi durumda başvurulan geçersiz olacaktır. Kurs için son başvuru tarihinden önce İl Müdürlüğümüze gelerek veya www.iskur.gov.tr internet adresinden iş arayan kaydı yaptırmaları ve mülakat için belirtilen yer, tarih ve saatte hazır olmaları gerekmektedir.
|PROGRAM
ADI
|ÖZEL
ŞARTLAR
|KATILIMCI
SAYISI
|E-DEVLET EZERİNDEN KOSGEB’e BAŞVURU BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
|MÜLAKAT
YERİ
|MÜLAKAT/
SEÇME
TARİHİ
|SAATİ
|Temel Seviye
Girişimcilik
Eğitimi
|Bay/Bayan
olmak
|100
|20 Ağustos - 04 Eylül 2018
|İsparta
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
|06.09.2018
|10:00
Eğitim Yeri : İsparta Ekonomi Kampusu Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 185 - İSPARTA
Grup Eğitimin Başlama ve Bitiş Tarihleri : 10-13 Eylül 2018 - saat 09:00 - 18:00 Grup Eğitimin Başlama ve Bitiş Tarihleri : 24 - 27 Eylül 2018 - saat 09:00 - 18:00 Grup Eğitimin Başlama ve Bitiş Tarihleri : 08 - 11 Ekim 2018 - saat 09:00 - 18:00 Grup Eğitimin Başlama ve Bitiş Tarihleri : 03 -06 Aralık 2018- saat 09:00- 18:00
KATILMA ŞARTLARI
1.) Girişimcilik eğitim programına katılmak için;
- Kuruma kayıtlı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Aynı modülü daha önce tamamlamamış olmak, şartları aranır.
- Programdan yararlanacakların iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanması gereklidir.
- Programdan yararlanacaklar, yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre programa katılabilirler.
- İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler.
ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İSPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ