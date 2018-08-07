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PROGRAM

ADI ÖZEL

ŞARTLAR KATILIMCI

SAYISI E-DEVLET EZERİNDEN KOSGEB’e BAŞVURU BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ MÜLAKAT

YERİ MÜLAKAT/

SEÇME

TARİHİ SAATİ Temel Seviye

Girişimcilik

Eğitimi Bay/Bayan

olmak 100 20 Ağustos - 04 Eylül 2018 İsparta

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 06.09.2018 10:00

Kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Aynı modülü daha önce tamamlamamış olmak, şartları aranır.

Programdan yararlanacakların iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanması gereklidir. Programdan yararlanacaklar, yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre programa katılabilirler. İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler.

İl Müdürlüğümüz ile İsparta Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, kişilerin kendi işlerini kurmaya yardımcı olmak amacıyla Isparta Merkezde 4 grup (25x4=100 kişi) Temel Seviye Girişimcilik eğitimi düzenlenecektir.Eğitime katılmak isteyen kişilerin 20 Ağustos - 04 Eylül 2018 tarihleri arasında E-devlet sistemi üzerinden KOSGEB’e başvuru yapmaları gerekmekte olup, aksi durumda başvurulan geçersiz olacaktır. Kurs için son başvuru tarihinden önce İl Müdürlüğümüze gelerek veyainternet adresinden iş arayan kaydı yaptırmaları ve mülakat için belirtilen yer, tarih ve saatte hazır olmaları gerekmektedir.Eğitim Yeri : İsparta Ekonomi Kampusu Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 185 - İSPARTAGrup Eğitimin Başlama ve Bitiş Tarihleri : 10-13 Eylül 2018 - saat 09:00 - 18:00 Grup Eğitimin Başlama ve Bitiş Tarihleri : 24 - 27 Eylül 2018 - saat 09:00 - 18:00 Grup Eğitimin Başlama ve Bitiş Tarihleri : 08 - 11 Ekim 2018 - saat 09:00 - 18:00 Grup Eğitimin Başlama ve Bitiş Tarihleri : 03 -06 Aralık 2018- saat 09:00- 18:00KATILMA ŞARTLARI1.) Girişimcilik eğitim programına katılmak için;Kamuoyuna önemle duyurur.ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İSPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ