Deterjan alırken etikete dikkat! Bakanlık uyardı

Deterjan alırken etikete dikkat! Bakanlık uyardı
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Deterjan alırken etikete dikkat! Bakanlık uyardı
‘Evimizdeki Tehlikeli Atıklar El Kitapçığı’nı yayımlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir çok ürünle ilgili uyarıda bulundu.

Çvre ve Şehircilik Bakanlığı, “Evimizdeki Tehlikeli Atıklar El Kitapçığı” yayımladı. Bakanlık, kitapçıkta ojeden asetona, saç boyasından jölesine kadar birçok ürünle ilgili uyarıda bulundu. Günlük yaşamda işleri daha kolay yapmak için temizlik malzemeleri, deterjanlar, boyalar, kişisel bakım ürünleri ve pestisit gibi bir çok ürün kullanıldığı belirtilen kitapçıkta şöyle denildi: “Tüketici olarak marketten satın aldığımız bir ürünün genellikle güvenilir olduğuna inanırız. Ancak evlerimizde kullandığımız bir çok ürün tehlikeli kimyasal maddeler içermekte ve bu ürünlerin uygun şekilde kullanılmaması ya da bertaraf edilmemesi halinde zararlı etkileri görülebilir. Ürünlerle ilgili bilgimiz olması halinde evimizi, çevremizi daha sağlıklı ve yaşanabilir düzeye taşımamız mümkün olur.”

DİKKATLİ OKUYUN

Satın alınan ürünün etiketinin dikkatli okunmasının istendiği kitapçıkta, ürünün tehlikeli olması halinde, “Korozif/kostik, radyoaktif, toksik/zehirli, yanıcı, patlayıcı/reaktif” gibi tehlike işaretlerinin bulunacağı ifade edildi. Tehlikeli atık miktarının nasıl azaltılabileceğine dikkat çekilen kitapçıkta, şu önerilere yer verildi:

- İhtiyaç kadar satın alınmalı.

- Etiket bilgileri okunarak, en az tehlikeli olanı tercih edilmeli.

- Ürünün tamamı tüketilmeli. Tüketilemeyen kısmı ihtiyacı olan birine verilmeli.

- Ürün hakkındaki güvenli bertaraf yöntemleri www.csb.gov.tr adresinden incelenebilir.

kanserojen riski var

Tehlikeli atıklara az miktarda maruz kalınmasının baş, boğaz ağrısı, nefes darlığı, cilt, göz ve burunda yanma, kaşıntı ve kızarıklıklara yol açabileceği ifade edilen kitapçıkta, “Uzun zamanda ve çok miktarda tehlikeli kimyasala maruz kalınması halinde kronik etkiler ortaya çıkar. Bu etkiler akciğer, böbrek ve merkezi sinir sisteminin zarar görmesi, kanserojen etki, doğum kusurları hatta ölümcül sonuçlardır” denildi.

‘ELDİVEN KULLANIN’

Evsel tehlikeli ürünlerin kullanımında etiket bilgilerine uygun olarak koruyucu eldiven, maske ve elbise kullanılması gerektiği belirtilen bakanlığın kitapçığında şöyle denildi: “Nitril eldivenler asit ve bazlar dışında, bir çok tehlikeli ürünün kullanılmasında zararlı etkilerden korur. Asit ve bazların kullanımında dayanıklı kauçuk eldivenler giyilmelidir. Toz maskeleri de kimyasalların solunmasını önler” denildi. Kitapçıkta, hava sirkülasyonu için ürün kullanımı sırasında evin havalandırılması gerektiği kaydedildi. Bakanlık ek tedbir olarak tehlikeli ürün kullanılırken kontak lenslerin çıkarılmasını, iş elbiseleri giyilmesini, ürünün vücuda temas eden yerlerinin yıkanmasını istedi.

HANGİLERİ TEHLİKELİ?

Kitapçıkta evsel tehlikeli atıklardan bazıları şöyle sıralandı: “Oje, aseton, oda spreyleri, ayakkabı boyaları, çamaşır suları, deterjanlar, halı temizleyicileri, dezenfektanlar, saç boyaları, saç jölesi, saç spreyi, ahşap koruyucular, ahşap döşeme ve yer döşemeleri boyaları/temizleyicileri/cilaları, piller, resim ve el sanatları malzemeleri, kullanılmayan ve tarihi geçmiş olan ilaçlar, evsel tıbbi atıklar, fırın temizleyicileri, floresan lambalar, aerosoller, boya/vernik sökücüleri, tinerler, akümülatörler, antifiriz, araç camı temizleme sıvısı, güve yok ediciler, metal boyaları, motor yağları/yağ filtreleri, solvent bazlı boyalar, su bazlı boyalar, yağ çözücüler, yağlama/makine yağı, yapıştırıcılar ve tutkallar.”
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Deterjan alırken etikete dikkat! Bakanlık uyardı
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