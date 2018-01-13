ISPARTA'DA GENÇ GİRİŞİMCİLERE UYGULAMALI PROGRAM

SDÜ BASIN BÜLTENİ



Genç Girişimcileri İş Sahası ile Buluşturuyoruz

Yenilikçi fikirlerin önem kazandığı ve rekabetin günden güne arttığı günümüzde öğrenci odaklı çalışmalar yürüten Süleyman Demirel Üniversitesi, tüm birimleri ile “ilham veren fikirleri” desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları İş ve Performans Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “kendi fikrini üreten, kendi işini kuran ve istihdam eden nesiller” mottosuyla “Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik” isimli bir program hazırlandı.

Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan program kapsamında “Üniversite Ortak Seçmeli Girişimcilik” dersini alan öğrenciler, gruplar halinde bir araya geldi, iş fikirleri üretti; iş fikirlerinin hayata geçirilmesi amacıyla da her gruba çalıştıkları alana yönelik mentör desteği sağlandı.

Proje sonunda, 28 grup arasından finale kalan 8 öğrenci grubu hazırlamış olduğu iş fikirlerini, mentörler ve jürilere sundu; dereceye girenler için de İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda bir ödül töreni gerçekleştirildi.

Programda öğrencilerin yoğun emek sarf ettikleri projeyi başarılı bir şekilde tamamladıklarını dile getiren İnsan Kaynakları İş ve Performans Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Pınar Göktaş, süreci hem öğrenerek hem de eğlenceli bir şekilde tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Projenin fikir aşamasından gerçekleştirilmesine, yürütülmesinden eğitim içeriklerinin oluşturulmasına kadar ekibi ile birlikte eş zamanlı görev alan Eğitim Koordinatörü Cansu Aydemir de “Ülkemizde çok fazla uygulama odaklı dersler yapamıyoruz o nedenle bu proje tam aradığımız şey. Yoğun emek isteyen proje, hem çok eğlenceliydi hem çok yorucuydu. Dersleriniz arasında emekler verdiniz, değer kattınız. Proje kapsamında ekip çalışması yapıyor olmanız bizim için en önemlisiydi. Süreçte neyi yanlış yaptığınızı fark ediyor olmanız sizin için de en güzel kazanımdı.” dedi.

Online ortamda askıda bulundurulacak iş fikirleri ile gençler bu proje kapsamında yatırımcılardan destek alabilecek olup KOSGEB tarafından da 50 bin TL’lik hibe desteği için başvuruda bulunabilecek.