YÖRESEL GIDA VE SÜT ÜRÜNLERİ KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE

Şarküteri ürünlerine ayrı bir düşkünlüğümüz var. Sofralarımızdan eksik etmediğimiz ve günün her saati keyifle tükettiğimiz bu lezzetleri özgün yöntemler ile üreten Isparta'nın gıda markası Kolancı Şarküteri ,meralarda serbest olarak otlanan, doğal ortamında antibiyotiksiz yetiştirilen küçük ve büyük baş hayvanlardan elde edilen süt ürünlerini, çarşı pazar gezerek aramanıza gerek kalmadan.Isparta'nın tam merkezinde temin etmenize olanak sağlıyor.Geleneksel kahvaltımızın vazgeçilmezi olan , Bal,Tereyağı,Zeytin ve Peynir Çeşitleri,Kaymak,Haş haş ezmesi,organik reçeller ve bıldırcın yumurtası gibi bir çok gıda ürünlerini bünyesinde bulunduyor ve tabiki piyasa aranılan ve kalitelisini dünyaya kanıtlamış olan zeytinyağlarıda yine Kolancı Şarküteri reyonlarında.Kültür sineması yanı No:6Hasan BÜYÜKKOLANCI