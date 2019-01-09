Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin 10. Maddesi. D.İ.B.’lığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları yönergesi. Diyanet İşleri Başkanlığının 28.04.2016 tarihli ve E-23263 sayılı yazısı.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak, En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak, 2018 yılı KPSS (DHBT) sınavına girmiş olmak,

Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak, 04-06 yaş grubu öğrencilere yönelik din eğitimi verecek öğreticiler için; 04-06 yaş Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile ilgili diplomaya yada bu alanla ilgili en az 296 saatlik sertifikaya sahip olmak.(19.01.2017 tarihinden sonra alman belgeler geçersizdir.) 2018-2019 eğitim -öğretim döneminde görev alanlarda bu sınava müracaat edebilir. İl veya İlçeye müracaat edip yeterli puan alan bir aday ihtiyaç halinde “İl veya İlçelerden herhangi bir yerde görevlendirilebilir”

Dilekçe, (İl ve İlçe Müftülüklerinden temin edilecek.) T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi, En son öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi 2018 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi, Varsa hafızlık belgesi fotokopisi

04-06 yaş grubu öğrencilere yönelik din eğitimi verecek öğreticiler için en az 296 saatlik sertifika, (19.01.2017 tarihi öncesi)

- İlçe Müftülüğüne Müracaat eden adayların istenen belgeleri İl Müftülüğüne gönderilmeyecek, 24.01.2019 tarihinde sadece başvuru listesi gönderilecektir. - Yapılacak mülakat sınavı sonuçları Müftülüğümüz web sitesinden ilan edilecektir

Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir. Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaklardır. Adaylar, sınava gelirken T.C kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) bulunduracaklardır. İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar smav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Konu : Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi AlımıDUYURUİlgi a) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.İl ve İlçe Müftülükleri tarafından açılacak olan 2018-2019 eğitim öğretim yılı Kur’an Kurslarında, Yaz Kur’an Kurslarında veya uygun görülen diğer yerlerde; ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi sınavı yapılacaktır.(2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olanlar arasında Müftülüğümüz sınav kurulunca yapılacak mülakat sınavı neticesinde en yüksek puan alanlardan başlamak suretiyle görevlendirme yapılacaktır. (Puanları eşit olanların; Tahsili, DHBT puanı, doğum tarihi dikkate alınarak görevlendirme yapılır.) 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri puanı olan müracaatçı olmaması halinde KPSS (DHBT)’ye girenler arasında Müftülüğümüz sınav kurulunca yapılacak mülakat sınavı neticesinde en yüksek puan alandan başlamak suretiyle görevlendirme yapılacaktır.)1- Başvuru yapmak isteyenler en geç 24/01/2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar istenilen belgelerle birlikte görev almak istedikleri yalnızca bir İl veya bir ilce müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Birden fazla ilçe müftülüğüne müracaat edenlerin müracaatlarından sadece biri geçerli sayılacaktır.îlimiz merkezinde görev almak isteyen adayların 28 /01/2019 Pazartesi günü, İlçe Müftülüklerinde görev almak isteyen adayların ise 29 / 01/2019 Sah günü saat 09.00’da İlimiz Müftülüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. (Müracaat çok olması halinde sınav günü 1 günden 2 güne çıkabilir)İlanen duyurulur.Bayram ŞAHİNİl Müftüsü