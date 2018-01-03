ISPARTA'DA ET ÜRÜNLERİ BU KASAPTAN ALINIR

Sofranıza güvenle koyabileceğiniz, en sağlıklı kırmızı et, beyaz et ürünleri'taDoğal besili büyük ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen lezzetli Antrikot, Kontrafile, Kuzu İncik, Pirzola, Biftek, Nuar,Beyti ve Kıyma çeşitlerini lezzetli ve uygun fiyata'tan temin edebilirsiniz.Ayrıca özel etkinliklerinize mangallık etler veya köfteler kişi adetine göre özel olarak hazırlanıyor.Bunlara ilaveten firmada, gerçek köy tereyağı,peynir,turşu çeşitleri,ev makarnası,mantı ve yöresel lezzetler bulunuyor.: Bilim Tıp Karşısı: 0 541 300 05 40