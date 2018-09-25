Isparta'da planlı elektrik kesintisi

27 Eylül 2018 Perşembe günü, 11.00-17.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla İsparta Merkez TR-203 (Cuma Pazarı 322118} trafosu çıkışında Has Acar Elektrik tarafından İsparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 27 Eylüi 2018 tarihînde, saat 11.00-17.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkez Yedişehitler ve Bahçelievler Mahallelerinde bulunan Hilmi Çakmakçı ve 108 Caddelerinin bir kısmı, 3009, 3010, 3011, 3016, 3017, 2917, 2917/1, 2921, 2925, 2918, 2922 ve 2923 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.