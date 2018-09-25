Yabancıya ehliyet sınavında dil kolaylığı

Yabancıya ehliyet sınavında dil kolaylığı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları

  - Yabancıya ehliyet sınavında dil kolaylığı   
 
- Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu sürücü adayları, artık e-sınav kolaylığı sayesinde istedikleri dil seçeneğini tercih edip, teorik e-sınava girebilecek.   
  Isparta Motorlu Sürücü Kursları Derneği Başkanı Mehmet Emin Çelik, sürücü kurslarında elektronik sınav sistemi sayesinde yabancı uyruklu sürücü adaylarına teori sınavlarında dil tercih kolaylığı getirildiğini söyledi. Halen modüle Arapça ve Çince dillerinde soruların yüklendiğini aktaran Çelik, şöyle konuştu: 
  "Yabancı uyruklu özellikle Arapça ve Çince bilen ancak Türkçe okuyamayan ve anlamayanlar için yeni bir uygulama başladı. Artık sınav modülünde Arapça ve Çince sınav özelliği var. Kursiyerler bu iki dil seçeneğiyle sınava girmek istediğini belirtip başvurusunu yaptığında e - sınava girebiliyorlar. Çok yakın bir zamanda Fransızca, İngilizce ve Almanca sorular da modüle ilave edilecek. Yurtdışından gelen yabancı uyruklu vatandaşlar tercüman bulmak zorunda kalıyordu. Sıkıntı yaşayabiliyordu. Tercüman çevirirken soruları kursiyerler tam anlamayabiliyorlardı. Ama şimdi istedikleri dil seçeneğinde sınava girip ehliyet almak ülkemizde kolaylaştı. Yabancı uyruklu vatandaşlar kurumlarda eğitimlerini alıyorlar. Yabancı dilde kitaplar var. Buradan çalışıyorlar. E sınava girip, TC ehliyeti alabiliyorlar. Ülkemizde alınan ehliyet 82 ülkede geçerli. Suriyeli göçmenler, yurtdışından gelip Türkiye'ye yerleşmiş diğer ülkelerin vatandaşları gerekli şartları taşıdıktan sonra TR ehliyeti alabiliyor.” 
 
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İHA
                                         
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