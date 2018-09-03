- Isparta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere 57 daimi işçinin alınacağı kadro ilanına 2 bin 977 kişi müracaat etti. Mülakat sınavına katılacak adaylar, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.Isparta’da görev yapacak 7 kişilik eski hükümlü kadrosuna 24, 10 kişilik engelli kadrosuna 181, 40 kişilik temizlikçi kadrosuna ise 2 bin 772 aday müracaat etti. Isparta KYK İl Müdürlüğünde düzenlenen kura çekimine İl Müdürü Cumhur Ziya Kurt ve işçi adayları katıldı. Kura çekimi sonrası konuşma yapan KYK İl Müdürü Kurt, Türkiye genelinde 3 bin kişinin işe alınacağını belirterek, "Güvenlik personeli, bakım-onarım personeli ve iklimlendirme personeli alımı için KPSS puanı üzerinden İŞKUR’a başvurular kabul edildi. Temizlik personeli alımı için bugün noter huzurunda kura çekimi gerçekleşti. Kurada şanslı olan adaylarımıza hayırlı olsun" dedi.Asil ve yedek olmak üzere kura sonucu belirlenen adayların önümüzdeki günlerde KYK tarafından belirlenecek tarihte mülakata çağrılacakları açıklandı.İHA