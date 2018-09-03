- Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından başlatılan ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) tarafından sürdürülen ‘Kızıldağ Milli Parkı ve Çevresinde Doğa Eğitimi’ isimli TÜBİTAK Projesi kapsamında, katılımcılara Isparta Şehir son teknoloji hastane tanıtımı yapıldı.Esas amaç olarak Isparta’nın doğal güzelliklerini yerinde tanıtarak, katılımcıların dokunarak, yaşayarak ve hissederek ortamı görmeleri amaçlanan proje çalışması kapsamında doğa turizmine de katkı sağlandığı belirtildi. Projeye ek olarak Türkiye’de son yıllarda artan şehir hastanelerinden Isparta Şehir Hastanesi tanıtımı gerçekleştirildi.Başhekimden “Doğayla yakın oldukça bizden uzak olursunuz” çıkışıHastane tanıtım filminin de gösterildiği programda konuşan Başhekim Ferudun Ruşen Keskin, “Doğaya yakın oldukça bizden uzaklaşırsınız, o yüzden herkese sağlıklı olmak için doğayla iç içe olmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu. Düzenlenen program kapsamında ayrıca, hastanenin İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Şükrü Buğra Kaplan’da hastanede yürütülen projelerle ilgili sunum yaptı."Kızıldağ Milli Parkı ve Çevresinde Doğa Eğitimi" Projesi sunumunun devamında açıklamalarda bulunan ISUBÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Fakir yaptığı konuşmada, Isparta Şehir Hastanesi’ne katkılarından dolayı teşekkür ederek bundan sonraki projelerde birlikte çalışmayı arzuladıklarını dile getirdiKamu personeline, öğrenci, öğretmen ve öğretmen adayları ile araştırmacılara Isparta’nın doğasını, kültürünü tanıtmak ve kentte misafir etmek maksadıyla yola çıktıklarını kaydeden ISUBÜ Dr.Öğretim Üyesi Yasin Ünal, aynı zamanda bir turizm faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade etti.Proje kapsamında Isparta Şehir Hastanesi’nin desteklerini proje süresince gördüklerinin belirten Ünal, Isparta Şehir Hastanesi yönetimi ile emeği geçen herkese teşekkür etti.Program, plaket ve hediye takdimi, ikramların yapıldığı kokteyl ile toplu hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle son buldu.İHA