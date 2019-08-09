Isparta’da planlı elektrik kesintisi

17 Ağustos 2019 Cumartesi günü 09.00-15.30 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla TR-181 (İrfan Cami TR 322289- 804196) trafosu A kolu çıkışında, yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 17 Ağustos 2019 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Bağlar Mahallesinde bulunan; 110 Caddenin bir kısmı, 2728, 2735, 2731, 2733, 2734 ve Şehir Er Şeref Aslan Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

17 Ağustos 2019 Cumartesi günü 09.00-15.30 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla TR-181 (İrfan Cami TR 322289- 804196) trafosu A kolu çıkışında, yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 17 Ağustos 2019 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Bağlar Mahallesinde bulunan; 110 Caddenin bir kısmı, 2728, 2735, 2731, 2733, 2734 ve Şehir Er Şeref Aslan Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.