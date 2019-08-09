Bayramlar dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, aynı zamanda toplumda birlik ve beraberlik şuurunun şekillendiği müstesna günlerdir. Bayramlarımız kardeşlik bilincimizi yenileme, dayanışmayı pekiştirme, aynı zamanda gönül kazanma vesilesidir.Coşku, sevinç, neşe ve huzur kaynağı olan bayramlarımız bunun yanı sıra birey ve toplum hayatını güzelleştiren en önemli manevi zenginliklerimizdendir.Kurban ve Kurban Bayramının anlamını, bayramların sevginin, vefanın, sadakatin, fedakârlığın simgesi olduğunu iyi kavramak mecburiyetindeyiz. Ayrıca bayramlar kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, hayatımızda daha çok barış, daha çok dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda bir kez daha düşünmemiz için önemli fırsatlardır.Bayramlar sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günlerdir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bayramları, barış, kardeşlik ve sevinç günleri olarak anlatıyor. Komşusu açken tok yatamayan, insanların en hayırlısı olarak, insanlara faydalı olanı gösteren, kusurları affetmeyi, güzellikleri övmeyi tavsiye eden bir inancın mensupları için bayramlar önemli fırsatlardır.Kurban Bayramının gönüllere ferahlık, hanelere mutluluk getirmesi temennisiyle, araçlarıyla yola çıkanlardan dikkatli olmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmelerini, emniyet kemelerini takmalarını, bayram sevincinin matem havasına dönüşmemesi için trafik kurallarına harfiyen uymaları çağrısında bulunuyorum.Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bayramımızın, belediye çalışanlarımıza, hemşehrilerime, ülkemizle birlikte tüm İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.Bu vesileyle Isparta Valiliğimiz koordinesinde Isparta Belediyesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ticaret Borsası işbirliğinde 11 Ağustos 2019 Pazar günü saat 15.00’da Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı IYAŞ Park büyük salonda gerçekleştireceğimiz ortak bayramlaşma programımıza tüm hemşehrilerimi davet ediyorum.