Isparta’da planlı elektrik kesintisi

29 Ocak 2019 Salı günü, 09.00-13.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-172 (Yedişehitler Okulu 322109-804346) trafosu çıkışında Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 29 Ocak 2019 tarihinde, saat 09.00-13.00 arasında, dört saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Yedişehitler Mahallesinde bulunan 2921, 2922, 2924, 2925 ve 2932 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.