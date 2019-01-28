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Isparta'da sisli havada kaybolan şahsı JAK Timleri kurtardı

Isparta'da sisli havada kaybolan şahsı JAK Timleri kurtardı
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TC İSPARTA VALİLİĞİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU
  1. 2018-2019 Yılı kış mevsiminin ağır geçmesi ihtimali göz önünde bulundurularak yağmur, kar yağışı, tipi, buzlanma, sis ve heyelan gibi doğa olaylarına karşı İsparta il J.K.lığı Trafik Timlerinin sorumluğunda bulunan yollarda sürücülerin güvenli bir şekilde seyahatlerini sağlamak amacıyla çeşitli trafik tedbirleri alınmıştır.
  2. Alınan tedbirlere rağmen bazı sürücülerin kötü hava koşullarında araçlarında kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz gibi avadanlıklar bulunmadan seyahat etmeleri nedeni ile yollarda mahsur kaldıkları görülmektedir.
  3. İsparta İl J.K.lığına bağlı Trafik. Asayiş ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından;
27 Ocak 2019 günü saat 17.00 sıralarında Davraz Kayak Merkezi 1 Numaralı Mavi Pistte K.F.G isimli şahıs snovvboard yaparken havanın sisli olması dolayı ile pist dışına çıkarak yaklaşık 700 m mesafede ormanlık alanda kaybolmuştur. Şahıs 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmuş ve alınan ihbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından müdahale edilerek şahıs kontrollü bir şekilde tesisin başlangıç noktasına indirilmiştir.
  1. Bu kapsamda;
  1. Snovvboard kayak yapanların mümkün olduğunca hava kararmadan kaymalarını bitirmeleri,
  2. Sonvvboard yapanların muhakkak tesis yetkilileri ile koordine ederek pist alanını iyi tahlil etmeleri,
  3. Sürücülerin zorunlu olmadıkça kötü hava şartlarında seyahat etmemeleri.
ç. Gidecekleri yolun açık olup olmadığını (112) Acil Çağrı Merkezi ile (159) Karayolları Yol Danışma hattından sormalarını,
  1. Buzlanma, çığ. heyelan, sis gibi olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaları,
  2. Araçlarında 01 Aralık - 01 Nisan ayları arasında kış lastiği kullanmaları ve zincir çekme halatı, takoz gibi avadanlıklarını hazır bulundurmaları gerekmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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