ISPARTA'DA BİNLERCE ÖĞRENCİ KARNE ALDI

2017 - 2018 Eğitim Öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte Isparta il genelindeki 430 okuldaki 6 bin 5 öğretmen ve 80 bin 445 öğrenci bugünden itibaren 15 gün sürecek sömestr tatiline girdi.2017 - 2018 Eğitim Öğretim yılı ilk döneminin sona ermesi sebebiyle bugün Zehra Ulusoy İlkokulu’nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Isparta Valisi Şehmus Günaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Öğrencilerin karnelerini dağıtan Vali Şehmus Günaydın, zaman zaman öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.Vali Günaydın: “Her şey geleceğimiz için”Dağıtım töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Günaydın, “2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci yarısında emek veren, katkı veren, destek veren tüm öğretmen arkadaşlarımız ile velilerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatı. Onları geleceğe hazırlamanın en iyi yolu da eğitimden geçiyor. Valilik olarak eğitime yaklaşımımızı, katkımızı, desteğimizi basınımızla paylaşıyoruz. Yapılan çalışmaların ve yeni düzenlemelerin tamamının amacı çocuklarımızın çok iyi bir eğitime kavuşmasıdır. Çünkü, ülkemizin ve milletimizin geleceği için bu çocuklarımızı iyi eğitmemiz lazım. Dünyada muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak istiyorsak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize gösterdiği bu hedefin üzerine çıkmak istiyorsak mutlaka çocuklarımızı ve gençlerimizi her alanda çok iyi eğitmeliyiz, yetiştirmeliyiz. Eğitime olan desteğimizi ve katkımızı hiçbir zaman azaltmadan sürekli artırarak devam ettireceğiz. Bundan herkes müsterih olsun. Her şey çocuklarımız ve geleceğimiz için” dedi.Vali Günaydın, karne dağıtım töreninin ardından okuldan ayrıldı.2017 - 2018 Eğitim öğretim yılının ikinci yarıyıl dönemi 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak ve dönem sonunda okullar 8 Haziran 2018’de 3 aylık yaz tatiline girecek.ISPARTA (İHA)