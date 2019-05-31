Başkan Başdeğirmen, vatandaşları Süleyman Demirel Kongre

Merkezinde düzenlenecek bayramlaşma programına davet etti



Isparta’da Ramazan Bayramı’nın yeniden ortak kutlanması kararı alındı. Buna göre Isparta Valiliği koordinesinde Isparta Belediyesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ticaret Borsası işbirliğinde bul yıl Ramazan Bayramında müşterek bayramlaşma programı düzenlenecek.

Bayramlaşma IYAŞ Kongre Merkezi’nde Ramazan Bayramının birinci günü saat 12.00’da gerçekleştirilecek. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ispartalıları bayramlaşma programına davet etti. Başdeğirmen davetinde şunları söyledi:

“Bayramda tüm vatandaşlarımızla birlik, beraberlik içerisinde olmak, bayram birlikteliğini de sağlamak için bir kararımız oldu. Valiliğimiz, belediyemiz, ITSO’muz, ITB’miz, Esnaf Odaları Birliğimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimiz, muhtarlarımız, askeri erkanımız ile tüm vatandaşlarımızla beraber Süleyman Demirel Kongre Merkezinde tek noktada bayramlaşma olacak. Bayramın birinci günü saat 12.00’da başlayacak olan bayramlaşmaya tüm halkımızı davet ediyorum. Isparta’mızda tek bayramlaşma yeri olacak o da Süleyman Demirel Kongre Merkezi. Burada dostlarımızla bayramlaşmak, sohbet etmek istiyoruz. Bayramların paylaşma, birlik ve beraberlik olduğunu, bayramların küslük ve dargınlıkların bittiği ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılandığı özel günler olduğunu orada hep beraber kucaklaşarak göstermek zorundayız. Vatandaşlarımızın ilgi alakası bundan sonra yapacağımız birlik beraberlik içerisindeki çalışmalarımızı da destek olacaktır”



Başkan Başdeğirmen’den Ramazan Bayramı Mesajı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Tüm Isparta halkının ve İslam Alemi’nin Bayramını kutladı.

Bayramları, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı ve etrafındaki herkese el uzattığı bir ve beraber olduğu günler olarak nitelendiren Başkan Başdeğirmen’in mesajı şöyle:

“Manevi duygularımızın arttığı, birlik beraberlik içinde yaşadığımız, Mübarek Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Birlik, beraberlik ve sevgi hissinin doruğa çıktığı bir bayrama daha ulaştık. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bayramları; barış, kardeşlik ve sevinç günleri olarak anlatıyor. Komşusu açken tok yatamayan, insanların en hayırlısı olarak, insanlara faydalı olanı gösteren, kusurları affetmeyi, güzellikleri övmeyi tavsiye eden bir inancın mensupları için çok önemli fırsatlardır bayramlar. Bayramın coşkusunu, mutluluğunu tüm aile bireyleriyle, komşularımızla, hemşerilerimizle paylaşarak daha da anlamlı hale getirmeliyiz. Mübarek Ramazan Bayramının güzel günlerin müjdecisi olmasını temenni ediyorum.

Bu vesile ile barış ve kardeşlik duygularını daha da güçlendirecek, ülkemizde ve dünyada barışın ve refahın gönüllere umut serptiği, huzurun, hoşgörünün, dayanışmanın, sevgi ve saygının sembolü olacak bir bayram yaşamayı diliyor, Ispartalı hemşehrilerim başta olmak üzere İslam Alemi’nin Bayramı’nı kutluyorum.“

