Isparta Belediyesi Bayrama hazır



Isparta Belediyesi vatandaşların 9 günlük bayram tatilini rahat bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla gerekli tüm tedbirlerini aldı. Bayramın ilk günü toplu ulaşım ücretsiz olurken, bayram süresince hizmet verecek nöbetçi fırınlarda belirlendi.



Isparta Belediyesi 4 Haziran Salı günü başlayacak ve 6 Haziran Perşembe günü bitecek olan Ramazan Bayramı dolayısıyla, bayram öncesi, sırası ve sonrası için bir dizi tedbirler aldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda bayramlarını geçirebilmeleri amacıyla bir takım tedbirlerin alındığını ve belediye olarak 24 saat esasına göre çalışmaların devam edeceğini, vatandaşların hizmetlerini kesintisiz olarak alabileceklerini dile getirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatil sürecinde alınan tedbirler ve uygulamalarla ilgili bilgiler verdi. Buna göre;



BAYRAMDA OTOBÜSLER BİRİNCİ GÜN ÜCRETSİZ

Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramın ilk günü halkın ulaşımını sağlayan halk otobüsleri ücretsiz olacak. Birinci gün seferler saat 08.30, ikinci gün 08.00 ve bayramın son günü saat 07.30’da başlayacak ve her zaman olduğu gibi seferler 23.30’da son bulmuş olacak.



MEZARLIKLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Isparta Belediyesi bu bayramda da vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarını kabristanlıklarda ziyaret edebilmeleri amacıyla Kavaklı Camii önünden ücretsiz otobüs kaldırma çalışmasını devam ettiriyor. Buna göre Ramazan Bayramı arifesi olan 3 Haziran 2019 Pazartesi günü ikindi namazının ardından Halife Sultan ve Asri Mezarlıklara ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.



NÖBETÇİ FIRINLAR

3 günlük Ramazan Bayramında hizmet verecek olan fırınlar belirlendi buna göre;

4 Haziran Salı: Yeşil Yayla Ekmek Fırını (Gülcü Mah.3532 Sok. No:43- Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Taş Değirmen Ekmek Fırını (Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 Cad. 58/60), İlavus Ekmek (Yakaören Köyü)

5 Haziran Çarşamba: Yeşil Yayla Ekmek Fırını (Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 - Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Taş Değirmen Ekmek Fırını (Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 Cad. 58/60), Merve Ekmek Fırını (Halife Sultan Mahallesi 3412 Sokak No:3), Yedişehitler Fırını (Yedişehitler Mahallesi 2987 Sokak No:3/1), İlavus Ekmek (Yakaören Köyü)

6 Haziran Perşembe: Yeşil Yayla Ekmek Fırını (Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 - Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Taş Değirmen Ekmek Fırını (Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 Cad. 58/60), Merve Ekmek Fırını (Halife Sultan Mahallesi 3412 Sokak No:3), Yedişehitler Fırını (Yedişehitler Mahallesi 2987 Sokak No:3/1), Karadeniz Unlu Mamulleri (Işıkkent Mahallesi 264 Cadde No:42/1), İlavus Ekmek (Yakaören Köyü)



ARANABİLECEK TELEFON NUMARALARI

Isparta Belediyesi vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir ortamda bayramlarını geçirebilmeleri için bayram öncesi, sırası ve sonrasında gerekli tüm tedbirleri aldı. Buna göre Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü 24 saat esasına göre çalışmalarını kesintisiz sürdürecek.

Vatandaşların istek, şikâyet ve taleplerini iletebilecekleri telefon numaraları şu şekilde:

Alo Zabıta: 153

İtfaiye: 112

Mezarlıklar Müdürlüğü:188

Su Arıza: 185

Belediye Santral: 0 (246) 211 60 00